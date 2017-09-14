Ikby'deki Referandum Tartışmaları

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani'nin, ABD'nin terör örgütü DEAŞ'la Mücadele Koalisyonu Özel Temsilcisi Brett McGurk'ü Erbil'deki başbakanlık konutunda kabul ettiği belirtildi.



IKBY Dışilişkiler Dairesi Sorumlusu Fellah Mustafa, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Barzani'nin, IKBY'de temaslarda bulunan McGruk ve ve beraberindeki heyetle görüştüğü ifade edildi.



Toplantıda hazır bulunan Mustafa, Barzani ve McGurk'ün Irak'taki siyasi gelişmelerle 25 Eylül tarihinde yapılacak bağımsızlık referandumunu ele aldıklarını kaydetti.



McGurk, dün IKBY ziyareti kapsamında Süleymaniye kentinde Kürdistan Yurtseverler Birliği ve Goran (Değişim) Hareketi temsilcileriyle bir araya gelmişti.