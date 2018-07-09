Ikby'deki 6 Siyasi Parti, Oyların Elle Sayım İşlemini Boykot Etti

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) 6 siyasi parti, Süleymaniye kentinde oy pusulalarının sadece bir kısmının elle sayılması üzerine sayım merkezini terk ederek işlemi boykot ettiklerini duyurdu.

IKBY'de muhalefet cephesinde yer alan Goran (Değişim) Hareketi'nin Seçim Bürosu Sorumlusu Beleyn İsmail, diğer siyasi parti temsilcileriyle düzenlediği ortak basın toplantısında, Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu'nun Süleymaniye kentindeki oy pusulalarının tümünü değil, sadece bir kısmını elle sayım işlemine dahil etmesi üzerine sayımın yapıldığı salonu terk ettiklerini söyledi.

İsmail, komisyonun Süleymaniye vilayetinde yüzde 5'e tekabül eden 188 sandıktaki oyların yeniden sayılmasına karar verdiğini, açılan sandıkların hangi karara göre belirlendiğini de bilmediklerini belirtti.

Oy sayımının şeffaf bir ortamda yapılmadığından şikayet eden İsmail, 6 siyasi parti olarak işlemi boykot ettiklerini aktardı.

Ortak basın toplantısına Goran'ın yanı sıra Kürdistan İslami Birlik Partisi (Yekgirtu), İslami Toplum Partisi (Komel), Kürdistan İslami Hareket Partisi (Bizotnava), Komünist Parti ile Demokrasi ve Adalet için Koalisyon temsilcileri de katıldı.

IKBY'de genel seçim sonuçlarına itiraz eden söz konusu partiler, daha önce yaptıkları ortak yazılı açıklamada da oy pusulalarının sadece bir kısmının elle sayılmasının yasalara aykırı olduğunu savunarak, işleme tüm sandıkların dahil edilmesini istemişti.

Irak'ta 12 Mayıs'ta yapılan genel seçimlere hile ve düşük katılım damga vurmuştu. Irak meclisi, 6 Haziran'da "ülke genelinde seçim sandıklarının yeniden açılarak elle sayım yapılması" kararı almıştı.



Oyların yeniden sayılmasının en çok talep edildiği Kerkük'te, geçen hafta başlayan elle sayım işlemi 3 gün sürdükten sonra herhangi bir gerekçe gösterilmeksizin durdurulmuştu.



Bu duruma tepki gösteren Kerkük'teki Türkmenler, kentte protesto gösterileri düzenlemişti.



Hile ve şaibe ithamlarıyla karşı karşıya kalan Kürdistan Yurtseverler Birliği Politbüro Sorumlusu Mela Bahtiyar ise dün düzenlediği basın toplantısında elle sayım işlemi sırasında oyların 93'ünün ilan edilen sonuçlarla örtüştüğünü iddia etmişti.