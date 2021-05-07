IKBY'de vakalar azaldı, bayramda uygulanması planlanan sokağa çıkma yasağı iptal edildi

Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) Ramazan Bayramı boyunca uygulanması planlanan 3 günlük kapsamlı sokağa çıkma yasağı korona virüs vakalarında yaşanan azalma nedeniyle iptal edildi.

Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) Ramazan Bayramı boyunca uygulanması planlanan 3 günlük kapsamlı sokağa çıkma yasağı korona virüs vakalarında yaşanan azalma nedeniyle iptal edildi.

Korona virüs (Covid-19) salgını dünya genelinde etkisini sürdürürken, Ramazan Bayramı'nın yaklaşması ile birçok Müslüman ülke bayramda sokağa çıkma yasağını yeniden gündemine almıştı. Irak'ın kuzeyinde yer alan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) Ramazan Bayramı boyunca uygulanması planlanan 3 günlük kapsamlı sokağa çıkma yasağı uygulanacağı açıklanmıştı. IKBY İçişleri Bakanlığı, son haftalarda korona virüs vakalarında yaşanan azalma nedeniyle bayramda uygulanması planlanan tam kapanma kararının iptal edildiği duyuruldu.

Bayramda vatandaşların günlük yaşamını normal şekilde sürdürülmesine izin verileceği ve sokağa çıkma yasağı uygulanmayacağı belirtilen açıklamada, turistik yerler ve sokaklarda halkın toplanmasına izin verilmeyeceği de aktarıldı. Bayram namazının kılınmasına izin verileceğini ifade eden İçişleri Bakanlığı, vatandaşları sağlık kurallarına uymaya çağırdı.

IKBY Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 717 vaka kaydedilirken, 9 kişi de korona virüs nedeniyle yaşamını yitirdi. IKBY'de bugüne kadar korona salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının ise 4 bin 88 kişi olduğu belirtildi. - ERBİL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı