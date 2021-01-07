IKBY'de uzaktan eğitim 16 Ocak'a kadar uzatıldı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında okullar ve üniversitelerde 16 Ocak'a kadar yüz yüze eğitim yapılmayacağını duyurdu.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında okullar ve üniversitelerde 16 Ocak'a kadar yüz yüze eğitim yapılmayacağını duyurdu.

IKBY Hükümet Sözcüsü Cotyar Adil, yaptığı yazılı açıklamada, uzaktan eğitimin 16 Ocak'a kadar uzatıldığını belirtti.

Açıklamada, kreşler, okullar ve üniversitelerde yüz yüze eğitime verilen aranın 16 Ocak'a kadar süreceği ve uzaktan eğitimin devam edeceği bildirildi.

IKBY Sağlık Bakanlığı, 1 Kasım 2019'da aldığı karar doğrultusunda 1 Aralık 2019'a kadar tüm okullarda eğitime ara verileceğini duyurmuştu.

Daha önce alınan karara göre, IKBY'de yüz yüze eğitime sadece 1, 2 ve 12. sınıflarda devam edileceği, diğer sınıflar için ise online eğitim verileceği kaydedilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Aydoğan