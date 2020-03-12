IKBY'de taziye merasimine katılan 10 kişi korona virüs şüphesiyle karantinada
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Süleymaniye, Irak, Güncel

IKBY'de taziye merasimine katılan 10 kişi korona virüs şüphesiyle karantinada

Irak Kürt Bölgesel Yönetiminin (IKBY) Süleymaniye kentinde taziye merasimine katılan 10 kişinin, korona virüsü şüphesiyle karantinaya alındığı bildirildi.

12.03.2020 16:02 | Son Güncelleme: 12.03.2020 16:02
IKBY'de taziye merasimine katılan 10 kişi korona virüs şüphesiyle karantinada

Irak Kürt Bölgesel Yönetiminin (IKBY) Süleymaniye kentinde taziye merasimine katılan 10 kişinin, korona virüsü şüphesiyle karantinaya alındığı bildirildi.


Irak Kürt Bölgesel Yönetiminin (IKBY) Süleymaniye kentinde İl Sağlık Müdürlüğü Müdürü Sabah Havrami düzenlediği basın toplantısında, uyarılara rağmen kentte düzenlenen bir taziye merasimine katılan 10 kişinin korona virüsü taşıdığı şüphesiyle karantina altına alındıklarını belirtti. Vatandaşları Sağlık Bakanlığı'nın kalabalık yerlerden uzak durma talimatına uymaya çağıran Havrami, söz konusu kişilerin sağlık kontrolünden geçirileceğini ifade etti.


IKBY'nin Sağlık Bakanlığı verilerine göre bölgede 1 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti, 1 kişi de taburcu oldu. - ERBİL

Kaynak: İHA

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