IKBY'de son 24 saatte koronavirüs vakası tespit edilmedi
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IKBY'de son 24 saatte koronavirüs vakası tespit edilmedi

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin hiçbirinin pozitif çıkmadığını açıkladı.

IKBY'de son 24 saatte koronavirüs vakası tespit edilmedi
16.05.2020 17:16 | Son Güncelleme: 16.05.2020 17:16

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin hiçbirinin pozitif çıkmadığını açıkladı.

Sağlık Bakanlığının yazılı açıklamasında, Erbil, Duhok ve Süleymaniye vilayetlerinde yapılan toplam bin 157 koronavirüs testinin sonuçların negatif çıktığı ve herhangi bir vakayla karşılaşılmadığı belirtildi.

Açıklamada, bugüne kadar koronavirüs nedeniyle bölgede 5 kişinin hayatını kaybettiği, 379 hastanın iyileştiği ve halen 13 kişinin tedavisine devam edildiği bildirildi.

Duhok'ta kafe ve restoranlar açılıyor

Duhok Vali Yardımcısı Macid Seyid, düzenlediği basın toplantısında, salgın nedeniyle marttan bu yana tam zamanlı ve daha sonra kısmi şekilde kapalı bulunan kafe, restoran ve çay ocaklarının artık 24 saat hizmet verebileceğini söyledi.

Bu işletmelerde sosyal mesafe ve sağlık tedbirlerine dikkat edilerek hizmet sunulması gerektiğini ifade eden Seyid, "Masaların sayısı yarı yarıya kadar düşürülmeli ve aralarındaki mesafe en az 2 metre olmalıdır." dedi.

IKBY Hükümeti, 11 Mayıs itibarıyla kısmi normalleşme sürecine geçmişti. Normalleşme adımı çerçevesinde bölgedeki tüm camiler ibadete açılmış, çarşı ve birçok ticaret merkezi yeniden faaliyete geçmişti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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