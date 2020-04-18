IKBY'de son 24 saat içinde yeni korona virüs vakası görülmedi Irak'ın kuzeyinde bulunan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) son 24 saat içerisinde yeni korona virüs vakasına rastlanmadı.

Irak'ın kuzeyinde bulunan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) son 24 saat içerisinde yeni korona virüs vakasına rastlanmadı.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını etkisini arttırmaya devam ederken, Irak'ın kuzeyinde bulunan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) ise son 24 saat içerisinde yeni korona virüs vakasına rastlanılmadı. IKBY Sağlık Bakanlığı, tarafından yapılan açıklamada son 24 saat içerisinde Erbil'de 114, Süleymaniye'de 390, Duhok'ta 400, Raperin'de 56 ve Soran'da 212 korona virüs testi yapıldığını belirterek, "Test sonuçlarında hiçbir vakaya rastlanılmadı" ifadesini kullandı. Bakanlık, yeni vakaya rastlanılmaması nedeni ile sağlık ekiplerine teşekkürlerini sunarken, vatandaşlardan ise evlerinde kalmalarını ve talimatlara uymalarını istedi.

IKBY'de 231 kişide korona virüs tespit edilirken, korona virüs tespit edilen vakalardan 4 kişi hayatını kaybetti, 250 kişi ise virüsü yenerek taburcu oldu.

IKBY'de korona virüs salgını ile mücadele kapsamında 14 Mart'tan bu yana sokağa çıkma yasağı uygulanırken, sokağa çıkma yasağının Ramazan ayında kısmen kaldırılması bekleniyor. - ERBİL

Kaynak: İHA