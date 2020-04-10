IKBY'de sokağa çıkma yasağı 16 Nisan'a kadar uzatıldı
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İçişleri Bakanlığı, Güncel

IKBY'de sokağa çıkma yasağı 16 Nisan'a kadar uzatıldı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) İçişleri Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle daha önce uygulamaya konulan sokağa çıkma yasağının 2'nci kez uzatıldığını bildirdi.

10.04.2020 12:46 | Son Güncelleme: 10.04.2020 12:46
IKBY'de sokağa çıkma yasağı 16 Nisan'a kadar uzatıldı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) İçişleri Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle daha önce uygulamaya konulan sokağa çıkma yasağının 2'nci kez uzatıldığını bildirdi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, daha önce 10 Nisan'a kadar uzatılan sokağa çıkma yasağının yeniden düzenlenerek 16 Nisan'a kadar uzatıldığı ifade edildi.

Açıklamada, temel ihtiyaçlar ve acil durumlar dışında vatandaşların dışarıya çıkmasına izin verilmeyeceği, emniyet, sağlık çalışanları, diplomat ve Birleşmiş Milletler çalışanlarının bu karardan muaf olduğu kaydedildi.

IKBY'de koronavirüs vakalarının artması üzerine önce 4 Nisan'da 48 saatlik tam gün sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş, yasak 6 Nisan'da yeniden uzatılmıştı.

Irak Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan son verilere göre salgın nedeniyle 69 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı da 1232'ye yükseldi.

Kaynak: AA

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