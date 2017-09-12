Ikby'de Referandumu İsteyenlere Saygı Duyulmalı'

IKBY Başkanı Barzani, Irak'ta federal değil mezhebe dayalı bir devletin olduğunu belirterek, çoğunlukla referandumu isteyenlere saygı duyulması gerektiğini söyledi.

Ikby'de Referandumu İsteyenlere Saygı Duyulmalı'

IKBY Başkanı Barzani, Irak'ta federal değil mezhebe dayalı bir devletin olduğunu belirterek, çoğunlukla referandumu isteyenlere saygı duyulması gerektiğini söyledi.

Kaynak: Dunya.com