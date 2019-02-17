Ikby'de İki Parti Kurulacak Hükümet İçin Anlaştı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ile bölgenin 3'üncü parti konumundaki Goran (Değişim) Hareketi'nin, hükümetin kurulması için anlaşmaya vardığı belirtildi.

Eski IKBY Başkanı Mesut Barzani liderliğindeki KDP'den üst düzey bir heyet, Goran Hareketi ile Süleymaniye kentinde bir araya geldi.

Görüşmenin ardından yapılan ortak yazılı açıklamada, KDP ile Goran Hareketi'nin kurulacak hükümet kapsamında anlaşmaya vardığı belirtildi. İki partinin hükümet kurulmasıyla ilgili son aşamaya geldiği belirtilen açıklamada, KDP ile Goran Hareketi'nin bu yönde önemli mesafe katettiği aktarıldı.

Anlaşma taslağının iki partinin başkanlık komitesinin onayına sunulacağı bildirilen açıklamada, taslağın içeriyle ilgili bilgi paylaşılmadı.

Açıklamada, iki partinin IKBY meclisinin 18 Şubat'ta başkanlık divani seçimi için düzenlenecek oturuma katılacağı ifade edildi.

KDP Politbüro Üyesi Roj Nuri Şaveys de gazetecilere yaptığı açıklamada, "Goran Hareketi ile hükümetin yapısı ve siyasi çalışmaların şekliyle anlaştık." dedi.

KDP heyeti, Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) ile görüştükten sonra hükümetin kurulması, bölgesel başkanlık ve Kerkük meselesinde anlaşmaya vardığını duyurmuştu.

Öte yandan KDP ile KYB heyetlerinin hükümet kurma süreci kapsamında bu gece bir araya gelmesi bekleniyor.

IKBY'de milletvekili seçimlerinin 30 Eylül 2018'de yapılmasına karşın bölgede henüz hükümet kurulamadı.

Seçimlerde KDP 45, KBY 21, Goran (Değişim) Hareketi 12, Yeni Nesil Hareketi 8, İslami Toplum Partisi 7, Islah'a Doğru Koalisyonu 5, Modern ve Özgürlük Listeleri de 1'er milletvekili çıkardı.

Kaynak: AA