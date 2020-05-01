IKBY'de iki kentten özerklik talebi
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IKBY'de iki kentten özerklik talebi

IKBY'de iki kentten özerklik talebi
01.05.2020 14:01 | Son Güncelleme: 01.05.2020 14:01

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) Süleymaniye ve Halepçe kenti özerklik talebinde bulundu.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) Süleymaniye ve Halepçe kenti özerklik talebinde bulundu.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) iki büyük partisi Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ve Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) arasındaki anlaşmazlık devam ederken KYB'nin yönettiği Süleymaniye kenti özerklik talebinde bulundu. Eski Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani tarafından kurulan KYB yöneticilerinden Giyas el-Surçi tarafından yapılan açıklamada, KYB'nin çoğunluğu oluşturduğu Süleymaniye İl Meclisi'nin IKBY hükümetinden özerklik talebinde bulunduğu duyuruldu.

Süleymaniye İl Meclisi'nin KYB, Değişim Hareketi (Goran), Kürdistan İslami Birliği ve diğer siyasi taraflarının üyeleri, IKBY hükümetine özerklik talebini içeren dilekçeyi ilettiklerini belirterek, İl Meclisi üyelerinin Süleymaniye ve Halepçe kentlerinin IKBY içerisinde özerk bir yönetime sahip olmak istediğini dile getirdi.

IKBY'nin Süleymaniye ve Halepçe kentlerinin servetine hakimiyetini azaltacağını belirten Surçi, özerklik talebinin nedeninin Süleymaniye ve Halepçe temsilcilerinin şehirlerde bütçe paylaşımında haksızlık olduğuna inandıklarından kaynaklandığını ifade etti.

Öte yandan geçtiğimiz ay Erbil ve Süleymaniye arasındaki Zini Verte bölgesinin hakimiyeti, Barzani liderliğindeki KDP ve Talabani'nin oğlunun liderliğindeki KYB arasında gerginliğe neden olmuştu. Bağdat, petrol gelirini teslim etmediği gerekçesiyle Irak Kürt Bölgesi Yönetimi'ne ayrılan bütçeyi kesme kararı almıştı. Karar kapsamında memurların maaşlarının kesilmesi üzerine Irak Kürt Bölgesi Yönetimi heyeti Bağdat'ta temaslarda bulunmuştu. - ERBİL

Kaynak: İHA

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