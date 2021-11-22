IKBY'de güvenlik güçleri ile öğrenciler arasında arbede: 18 yaralı - Haberler
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IKBY'de güvenlik güçleri ile öğrenciler arasında arbede: 18 yaralı

İhlas Haber Ajansı / Abdulkadir Hacıoğlu - Haberler | Güncel

- IKBY'de güvenlik güçleri ile öğrenciler arasında arbede: 18 yaralı Irak'ın kuzeyinde yer alan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin Süleymaniye kentinde güvenlik güçlerinin üniversite öğrencilerinin protestosuna sert müdahalesi sonucu 18 öğrenci yaralandı.

- Ikby'de güvenlik güçleri ile öğrenciler arasında arbede: 18 yaralı

ERBİL - Irak'ın kuzeyinde yer alan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin Süleymaniye kentinde güvenlik güçlerinin üniversite öğrencilerinin protestosuna sert müdahalesi sonucu 18 öğrenci yaralandı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin Süleymaniye kentinde üniversite öğrencileri, hükümetin öğrencilere verdiği 100 bin dinar (yaklaşık 68 dolar) olan bursun arttırılması ve kaldıkları yurtlardaki elektrik ve su yetersizliğini 2 gündür protesto ediyor. Süleymaniye Üniversitesi Teknik Enstitüsü öğrencileri, üniversite binasını basınca güvenlik güçlerinin sert müdahalesi ile karşılaştı. Güvenlik güçlerinin öğrencilere göz yaşartıcı gaz ve copla müdahale etmesi sonucu 18 öğrenci yaralandı.

IKBY'de güvenlik güçleri ile öğrenciler arasında arbede: 18 yaralı

IKBY'de güvenlik güçleri ile öğrenciler arasında arbede: 18 yaralı

IKBY'de güvenlik güçleri ile öğrenciler arasında arbede: 18 yaralı

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İhlas Haber Ajansı / Abdulkadir Hacıoğlu - Son Dakika Haberleri

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