IKBY'de DEAŞ'lı tutukluların Kerkük'e teslimi tartışması
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

IKBY'de DEAŞ'lı tutukluların Kerkük'e teslimi tartışması

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) İçişleri Bakanlığı, Süleymaniye vilayetinde tutuklu bulunan terör örgütü DEAŞ mensuplarının Kerkük'e sevk edilmesinden haberdar olmadıklarını açıkladı.

IKBY'de DEAŞ'lı tutukluların Kerkük'e teslimi tartışması
22.05.2020 12:23 | Son Güncelleme: 22.05.2020 12:23

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) İçişleri Bakanlığı, Süleymaniye vilayetinde tutuklu bulunan terör örgütü DEAŞ mensuplarının Kerkük'e sevk edilmesinden haberdar olmadıklarını açıkladı.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, Süleymaniye'de tutuklu bulunan 176 terör zanlısının Irak merkezi hükümetine bağlı Kerkük'teki resmi makamlara teslim edilmesiyle IKBY'nin bir ilgisi olmadığı ifade edildi.

Açıklamada, Erbil yönetiminin DEAŞ mensuplarının tutuklanma ve Kerkük'e nakledilmesi sürecinde hiçbir şekilde bilgilendirilmediği kaydedildi.

Tutukluların IKBY'den Irak merkezi hükümetine teslim edilmelerine yönelik yasal bir mekanizmanın bulunduğu hatırlatılan açıklamada, Süleymaniye üzerinden yürütülen teslim sürecinin bu mekanizmanın dışında gerçekleştiği belirtildi.

KYB DEAŞ'lıları teslim etti

Süleymaniye merkezli KYB'nin Kerkük Sorumlusu Muhammed Osman, 19 Mayıs'ta Kerkük Ortak Operasyonlar Komutanı Korgeneral Saad Harbiye ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Kerkük'te Ekim 2017'den önce DEAŞ ile mücadele sırasında yakalanan zanlıların Kerkük'teki resmi makamlara teslim edileceğini belirtmişti.

Osman, DEAŞ zanlılarının ne zaman teslim edileceğine dair herhangi bir bilgi vermezken, kararın alınmasında KYB eş başkanlarının inisiyatiflerinin önemine dikkati çekmişti.

KYB, Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi'nin (KDP) çoğunluğu elde ettiği koalisyon hükümetinin ortaklarından biri. Her iki parti aynı hükümette birlikte çalışsa da KDP ve KYB arasında özellikle son dönemde farklı gerekçeler ve suçlamalar nedeniyle ciddi çekişmeler yaşanıyor.

DEAŞ zanlılarının teslimi ve Erbil yönetiminin haberdar olmaması da KDP ve KYB çekişmesinin bir yansıması olarak ifade ediliyor.

KYB'ye ait güvenlik ve istihbarat birimleri Ekim 2017'ye kadar Irak merkezi hükümetine bağlı güçlerin bulunmadığı Kerkük'te denetimi elinde bulunduruyordu. Bu sırada DEAŞ'a karşı düzenlenen operasyonda yakalanan zanlılar, Kerkük'ten Süleymaniye'deki hapishanelere naklediliyordu.

IKBY'nin 25 Eylül 2017'de gayrimeşru bağımsızlık referandumu düzenlemesi ve Kerkük'ü ilhak girişiminin ardından, Bağdat yönetimi bir operasyon düzenlemiş, Peşmerge güçleri de çatışmasız vilayetten çekilmişti.

Aileler yakınlarının akibeti için gösteri düzenlemişti

Kerkük'te çoğunluğu Araplardan oluşan aileler, Peşmerge güçlerince alıkonulan yakınlarının serbest bırakılması için Kasım 2017'den itibaren uzun süre gösteriler düzenlemişti.

IKBY hükümeti ise Eylül 2019'da yayınladığı yazılı açıklamada, Kerküklü tutukluların IKBY hapishanelerinde bulunduğu yönündeki ifadelerin gerçeği yansıtmadığını bildirmişti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Canlı yayında büyük ayıp! Davutoğlu 'Allah'tan korkun' diyerek sitem etti Haber
Canlı yayında büyük ayıp! Davutoğlu "Allah'tan korkun" diyerek sitem etti
Alışveriş yapacaklar dikkat! İşte 4 günlük sokağa çıkma yasağında açık olacak işletmeler Haber
Alışveriş yapacaklar dikkat! İşte 4 günlük sokağa çıkma yasağında açık olacak işletmeler
Hastaları bikiniyle tedavi ederek ülkeyi karıştıran hemşirenin kim olduğu ortaya çıktı Haber
Hastaları bikiniyle tedavi ederek ülkeyi karıştıran hemşirenin kim olduğu ortaya çıktı
İmkansızlıklar içinde çektiği yemek videolarıyla fenomen olan Taha Duymaz: Alabildiğim 3 malzemeyle farklı yemek yapıyorum Haber
İmkansızlıklar içinde çektiği yemek videolarıyla fenomen olan Taha Duymaz: Alabildiğim 3 malzemeyle farklı yemek...
Cemal Kaşıkçı'nın oğlu, babasını öldürüp parçalara ayıran katillerini affettiklerini duyurdu Haber
Cemal Kaşıkçı'nın oğlu, babasını öldürüp parçalara ayıran katillerini affettiklerini duyurdu
Kahramanmaraş'ta hasadına başlanan sarımsak tarlada 15 liraya alıcı buluyor Haber
Kahramanmaraş'ta hasadına başlanan sarımsak tarlada 15 liraya alıcı buluyor
İplik fabrikasında 3 işçide koronavirüs tespit edilince üretim durduruldu! İşçiler karantina altında
İplik fabrikasında 3 işçide koronavirüs tespit edilince üretim durduruldu! İşçiler karantina altında
Cami hoparlörlerinden 'Yuh Yuh' şarkısı çalınan Selda Bağcan'dan ilk açıklama
Cami hoparlörlerinden 'Yuh Yuh' şarkısı çalınan Selda Bağcan'dan ilk açıklama
5 yaşındaki Eren, ABD'deki üstün zekalılar okuluna tam burslu girdi
5 yaşındaki Eren, ABD'deki üstün zekalılar okuluna tam burslu girdi
AK Parti, Devlet Bahçeli'nin 'Vekil transferi yasaklansın' çağrısına kapıları kapadı
AK Parti, Devlet Bahçeli'nin "Vekil transferi yasaklansın" çağrısına kapıları kapadı
Kadın muhtar, kovboy gibi atla mahallesini geziyor
Kadın muhtar, kovboy gibi atla mahallesini geziyor
30 bin liralık hırsızlığa maruz kalan kuyumcu, kadın olduğu için hedef olduğunu düşünüyor
30 bin liralık hırsızlığa maruz kalan kuyumcu, kadın olduğu için hedef olduğunu düşünüyor
Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Comolli, Fransız ekibi Toulouse'a başkan oluyor
Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Comolli, Fransız ekibi Toulouse'a başkan oluyor
Ekrem İmamoğlu, 'Nurettin Sözen'le aynı kaderi mi paylaşacaksınız?' sorusuna yanıt verdi: Maraton koşacağım
Ekrem İmamoğlu, "Nurettin Sözen'le aynı kaderi mi paylaşacaksınız?" sorusuna yanıt verdi: Maraton koşacağım
Habertürk canlı yayınında bir kez daha yellenme sesi duyuldu
Habertürk canlı yayınında bir kez daha yellenme sesi duyuldu
Galatasaraylı Ryan Babel'in para aşkı: Daha hızlı akmasını istiyorum
Galatasaraylı Ryan Babel'in para aşkı: Daha hızlı akmasını istiyorum
Alternatif Bank, yüzde 0,96'dan başlayan oranlarla bayram kredisi verecek
Alternatif Bank, yüzde 0,96'dan başlayan oranlarla bayram kredisi verecek
Yolun ortasına bina diken müteahhit, olayı haberleştiren muhabire saldırdı
Yolun ortasına bina diken müteahhit, olayı haberleştiren muhabire saldırdı
Bilim Kurulu İlhami Çelik, uyardı: Berberler, AVM'lerden daha riskli
Bilim Kurulu İlhami Çelik, uyardı: Berberler, AVM'lerden daha riskli
Barcelona Inter'e Lautaro Martinez için 7 futbolcu önerecek
Barcelona Inter'e Lautaro Martinez için 7 futbolcu önerecek
Alparslan Kuytul, koronavirüs tedbirlerini protesto etmek için vakıf üyeleriyle sokakta namaz kıldı
Alparslan Kuytul, koronavirüs tedbirlerini protesto etmek için vakıf üyeleriyle sokakta namaz kıldı
MHP'li Semih Yalçın, minarelerden müzik çalınmasına tepki gösterdi: Bu kirli bir planın işaret fişeği olabilir
MHP'li Semih Yalçın, minarelerden müzik çalınmasına tepki gösterdi: Bu kirli bir planın işaret fişeği olabilir
Gözü gibi baktığı 1951 model Fiat Topolino marka klasik otomobilini gören hayran kalıyor
Gözü gibi baktığı 1951 model Fiat Topolino marka klasik otomobilini gören hayran kalıyor
Perugia'ya transfer olan Emir Khan Kydyrshaev, İtalya'nın ilk Kırgız futbolcusu oldu
Perugia'ya transfer olan Emir Khan Kydyrshaev, İtalya'nın ilk Kırgız futbolcusu oldu
Son Dakika: Kamu işçilerinin 13 günlük ilave tediyeleri bugün yatırılacak
Son Dakika: Kamu işçilerinin 13 günlük ilave tediyeleri bugün yatırılacak
Şarkıcı İrem Derici erkek tercihini anlattı: Kaslı, döşü kıllı esmerleri beğeniyorum
Şarkıcı İrem Derici erkek tercihini anlattı: Kaslı, döşü kıllı esmerleri beğeniyorum
Cezaevine Cem olarak giren kişinin yargılanırken Azmi olduğu ortaya çıktı
Cezaevine Cem olarak giren kişinin yargılanırken Azmi olduğu ortaya çıktı
Japonya Başbakanı'ndan Türkiye açıklaması: Kredi vermeyi düşünüyoruz
Japonya Başbakanı'ndan Türkiye açıklaması: Kredi vermeyi düşünüyoruz
Oğlunu boğazını keserek öldüren anne: Fazla acı çekmesin diye öldürdüm, pişmanım
Oğlunu boğazını keserek öldüren anne: Fazla acı çekmesin diye öldürdüm, pişmanım
Doya Doya Moda'nın eski yarışmacısı Yaprak Sultan, kilosu yüzünden eleştirilince tüp mide ameliyatı oldu
Doya Doya Moda'nın eski yarışmacısı Yaprak Sultan, kilosu yüzünden eleştirilince tüp mide ameliyatı oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Engin Altay Devlet Bahçeli Mustafa Destici Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Şallı Ersin Korkut Merve Boluğur Mehmet Ali Erbil
Spor Neymar Metin Oktay Lionel Messi Bülent Uygun Emre Belözoğlu
Daha Fazla İzmir Kadın Antalya Fenerbahçe
Şu an buradasınız: IKBY'de DEAŞ'lı tutukluların Kerkük'e teslimi tartışması - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.5.2020 12:26:24. #1.15#
title