IKBY'de bir günde rekor sayıda Covid-19 vakası kaydedildi Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) bir günde 495 korona virüs vakası kayda geçti.

Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) bir günde 495 korona virüs vakası kayda geçti. Bu sayısının salgının başlangıcından bu yana bir günde tespit edilen en yüksek vaka sayısı olduğu açıklandı.

Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saat içerisinde 495 vaka tespit edildiği bildirildi. Açıklamada Erbil'de 186, Süleymaniye'de 177, Gerimiyan'da 59, Raperin'de 39, Duhok'ta 25 ve Halepçe'de 9 Covid-19 vakasının kaydedildiği belirtilirken, bir günde tespit edilen en yüksek vaka sayısına ulaşıldığını ifade edildi.

8 kişi daha hayatını kaybetti

Son 24 saatte Erbil'de 1, Süleymaniye'de 5 ve Germiyan'da 2 olmak üzere toplam 8 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği aktarıldı. Ayrıca, son 24 saatte Erbil'de 65, Germiyan'da 6, Duhok'ta 4, Halepçe'de 4 olmak üzere toplam 79 kişinin de iyileşerek hastaneden taburcu olduğu bildirildi. İlk korona virüs vakasının Mart ayında görüldüğü IKBY'de şu an ana kadar 8 bin 134 kişi virüse yakalanırken, 2 bin 868 kişi iyileşti ve toplam 271 kişi de hayatını kaybetti. - ERBİL

Kaynak: İHA