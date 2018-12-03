IKBY'de başkanlık adayı Neçirvan Barzani

KDP, Mesut Barzani sonrasında askıya alınan bölgesel başkanlık için Neçirvan Barzani'yi aday gösterdi

Eski IKBY Başkanı Mesut Barzani'nin oğlu Mesrur Barzani ise başbakanlığa aday gösterildi

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) Mesut Barzani sonrasında askıya alınan başkanlık makamına mevcut başbakan Neçirvan Barzani aday gösterildi.

Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Politbüro Üyesi Mahmud Muhammed, Erbil'de düzenlediği basın toplantısında, IKBY başkanlığı için Neçirvan Barzani'nin, başbakanlık için de IKBY Güvenlik Ajansı Müsteşarı Mesrur Barzani'nin aday gösterildiğini söyledi.

IKBY'de 30 Eylül'de yapılan milletvekili seçimlerinde KDP, 45 sandalye kazanarak birinci parti olmuştu. KDP öncülüğünde koalisyon kurma çalışmaları devam ediyor.

Mesut Barzani'nin Kasım 2017'de IKBY Başkanlığından istifa etmesinin ardından yetkileri başbakanlığa, meclise ve adalet komisyonuna devredilmişti.

IKBY meclisi geçen temmuzda "bölgesel başkanlık" yasasının askıya alınmasını oy çokluğuyla kabul etmişti.

- Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Sözcüsü Mahmut Muhammet'in basın toplantısı

KDP Yönetiminin Erbil'in Masif ilçesindeki toplantısından detaylar

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