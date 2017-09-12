Ikby'de "Bağımsızlık Referandumu" Hazırlıkları

Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Politbüro Sorumlusu Mela Bahtiyar, siyasi krizden dolayı toplanamayan meclisin faaliyete geçmesi için siyasi partilerin prensipte anlaşmaya vardığını bildirdi.



Siyasi krizden dolayı yaklaşık 2 yıldır toplanamayan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Meclisi'nin faaliyete geçmesi için, Kürdistan Demokrat Partisi (KDP), KYB ve IKBY'de muhalefetin başını çeken Goran (Değişim) Hareketi, KYB'nin Erbil kentindeki parti merkezinde bir araya geldi.



Toplantı sonrası basın mensuplarına açıklama yapan Bahtiyar, meclisin tekrardan faaliyete geçip, en kısa zamanda oturum yapabilmesi için KDP, KYB ve Goran'ın prensipte anlaştığını ancak bazen teknik meselelerin görüşmeye devam edildiğini söyledi.



Bahtiyar, KDP ve KYB'nin meclisin faaliyete geçmesine ilişkin 7 maddelik bir anlaşma imzaladığını ve bunu değerlendirmeleri için Goranlı yetkililere ilettiklerini kaydetti.



KYB'li Bahtiyar, 7 maddelik anlaşma hakkında detaylı bir açıklama yapmadı.



IKBY Yüksek Referandum Heyeti, iki gün önce IKBY Başkanı Mesut Barzani ile bir araya geldiği toplantı sonrası yaptığı yazılı açıklamada, meclisin 14 Eylül'de açılması kararının alındığını bildirmişti.



IKBY'deki siyasi krizin nedeni



IKBY'deki Süleymaniye merkezli Goran Hareketi, başkanlık süresi dolan Barzani'nin görev süresinin uzatılmasına karşı çıkarak Süleymaniye kentinde kitlesel gösteriler düzenlemişti.



Söz konusu gösterilerde Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) binalarının hedef alınması üzerine 12 Ekim 2015'te IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani'nin kararıyla hükümette görev alan Goran Hareketinden bakanlar ve Meclis Başkanı Yusuf Muhammed görevinden azledilmişti.



Bu gelişmenin ardından söz konusu bakanlar ile Muhammed'in Erbil'e girişine izin verilmemiş ve siyasi kriz giderek derinleşmişti.