Ikby'de "Bağımsızlık Referandumu" Hazırlıkları

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), 25 Eylül'de yapılması planlanan referandumun ertelenmesinin söz konusu olmadığını ve meclisin 14 Eylül'de açılacağını bildirdi.



IKBY Başkanı Mesut Barzani, Erbil'in Salahaddin kasabasındaki başkanlık konutunda IKBY Yüksek Referandum Heyeti ile bir araya geldi. Görüşmeye, IKBY Başkan Yardımcısı Kosret Resul Ali ile IKBY Bağımsız Yüksek Seçim ve Referandum Komisyonu yetkilileri katıldı.



Toplantı sonrası yayımlanan açıklamada, referandumun ertelenmesinin söz konusu olmadığı ve erteleneceği yönündeki haberlerin doğru olmadığı ifade edildi.



Açıklamada, Yüksek Referandum Heyetinde yer alan siyasi partiler ve tarafların, siyasi kriz nedeniyle 2 yıldır toplanamayan meclisin 14 Eylül'de açılması konusunda anlaşmaya vardığı kaydedildi.



IKBY Başkanı Barzani, 7 Haziran'da siyasi partilerle yaptığı toplantı sonrası, 25 Eylül'de bağımsızlık referandumu yapılacağını duyurmuştu.



Bu karardan sonra, Barzani'nin talimatı üzerine Yüksek Referandum Heyeti oluşturulmuş ancak IKBY'de muhalefetin başını çeken Goran (Değişim) Hareketi ile İslami Toplum Partisi, herhangi bir üye göndermeyerek yapılan tüm görüşmeleri boykot etmişti.



IKBY'deki siyasi krizin nedeni



IKBY'deki Süleymaniye merkezli Goran Hareketi, başkanlık süresi dolan Barzani'nin görev süresinin uzatılmasına karşı çıkarak Süleymaniye kentinde kitlesel gösteriler düzenlemişti.



Söz konusu gösterilerde Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) binalarının hedef alınması üzerine 12 Ekim 2015'te IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani'nin kararıyla hükümette görev alan Goran Hareketinden bakanlar ve Meclis Başkanı Yusuf Muhammed görevinden azledilmişti.



Bu gelişmenin ardından söz konusu bakanlar ile Muhammed'in Erbil'e girişine izin verilmemiş ve siyasi kriz giderek derinleşmişti.