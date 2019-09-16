IKBY'de Anayasa taslağı hazırlığı

16.09.2019 16:22

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) parlamento heyetinin Anayasa taslağını ele almak üzere siyasi taraflarla gerçekleştirdiği görüşmeler sürüyor.

IKBY Parlamento Başkanı Revaz Faik başkanlığındaki heyet, Anayasa taslağı hazırlığını görüşmek üzere Irak Türkmen Cephesi (ITC) Erbil İl Başkanlığını ziyaret etti.

Heyet, IKBY Bölge Bakanı ve ITC Yürütme Kurulu Üyesi Aydın Maruf ve Erbil Türkmen Milletvekili İmdat Bilal tarafından karşılandı.

Görüşmeye ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulunan Maruf, IKBY'ye özel bir anayasanın olması konusunda Irak Anayasası'nın yerel yönetime yetki verdiğini söyledi.

Anayasa taslağında tüm etnik grupların haklarının garanti altına alınması gerektiğini vurgulayan Maruf, "Bu görüşmede teklif ve isteklerimiz oldu. Anayasanın bugünkü şartlara, uluslararası yasalara uygun ve modern olmasını istiyoruz. Bu Anayasa içerisinde Türkmenlerin hem siyasi hem kültürel hem de eğitim hakları garanti altına alınsın. Çünkü Türkmenler burada ikinci millettir." diye konuştu.

Olumlu bir görüşme gerçekleştirdiklerini dile getiren Maruf, yakın süreçte 20-21 kişilik Anayasa Komisyonu oluşturulacağını ve söz konusu komisyonda Türkmenlerin de yer almak istediğini ifade etti.

IKBY parlamentosunun mevcut haliyle 3 yıl daha süresi olduğunu ve sonrasında seçime gidileceğini hatırlatan Maruf, şunları kaydetti:

"Bu süre içerisinde Anayasayı yazmak istiyorlar. Anayasa, geçmişte 2009'da yazmak istenildi ama başarılı olunmadı. 2015-2016'da da yazılmak istendi ancak başarılı olmadı ve siyasi anlaşmazlıklar oldu. Bunun için ilk önce siyasi uzlaşma istiyorlar. Daha sonra Anayasa yazım süreci başlayacak. Erbil için Anayasa zaruridir."

Parlamento heyeti, geçen hafta da IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ve Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Genel Başkanı Mesut Barzani ile bir araya gelmişti. Heyetin ilerleyen günlerde diğer partilerin yanı sıra etnik ve dini unsurlarla da bir araya gelmesi bekleniyor.

Kaynak: AA