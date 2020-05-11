IKBY'de 2 ay sonra camiler tekrar açıldı

Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) korona virüs salgını nedeniyle 2 aydan fazladır kapalı olan camiler ve ibadethaneler bugün yeninden açıldı.

Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) korona virüs salgını nedeniyle 2 aydan fazladır kapalı olan camiler ve ibadethaneler bugün yeninden açıldı.

Korona virüsü vakalarının büyük oranda azaldığı ve hastaların büyük bir kısmının iyileştiği IKBY'de hayat normale dönmeye başladı. Ramazan ayının gelmesiyle birlikte sokağa çıkma yasağının kısmi uygulandığı IKBY'de 2 aydan fazla bir süredir korona virüsü salgını ile mücadele kapsamında kapatılan camiler bugün yeniden ibadete açıldı. IKBY Evkaf ve Din İşleri Bakanlığı, camilerde namaz kılacak olanların evlerinde abdest almaları, yanlarında seccade getirmeleri, namaz kılanlar arasında sosyal mesafenin korunmasının yanı sıra Cuma hutbelerinin kısaltılması gibi şartlar getirdi.

Dezenfekte edildikten sonra kapılarını ibadete açan IKBY'nin en büyük camisi Celil Hayyat Camisi korona salgını nedeniyle bugün çok fazla kişi tarafından ziyaret edilmedi. Camiye gelen Müslümanlar sosyal mesafeyi koruyarak kendi getirdikleri seccadeleriyle namaz kıldı.

IKBY hükümeti 4 Mart'ta yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle tüm toplu ibadet yerlerinin yeni bir duyuruya kadar kapatıldığını duyurmuştu. Bugüne kadar 391 korona vakasının tespit edildiği IKBY'de 371 kişi virüsü yenerek taburcu olurken 5 kişi hayatını kaybetti, 15 kişinin ise tedavileri sürüyor.

(İHA)

Kaynak: İHA