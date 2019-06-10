IKBY Başkanı Neçirvan Barzani yemin etti

IKBY Başkanı Neçirvan Barzani yemin etti

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı olarak seçilen Neçirvan Barzani, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da katıldığı törende yemin ederek göreve başladı.

IKBY Başkanı Neçirvan Barzani yemin etti

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı olarak seçilen Neçirvan Barzani, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da katıldığı törende yemin ederek göreve başladı.


Kaynak: DHA
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