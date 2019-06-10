IKBY Başkanı Neçirvan Barzani yemin etti
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı olarak seçilen Neçirvan Barzani, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da katıldığı törende yemin ederek göreve başladı.
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı olarak seçilen Neçirvan Barzani, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da katıldığı törende yemin ederek göreve başladı.
Kaynak: DHA
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