IKBY Başkanı Barzani Paris'e ulaştı
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IKBY Başkanı Barzani Paris'e ulaştı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
IKBY Başkanı Barzani Paris'e ulaştı

IKBY Başkanı Neçirvan Barzani, resmi ziyaret gerçekleştirdiği Fransa'nın başkenti Paris'e ulaştı.

IKBY Başkanı Neçirvan Barzani, resmi ziyaret gerçekleştirdiği Fransa'nın başkenti Paris'e ulaştı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un resmi davetlisi olarak geldiği Paris'e ulaştı. Bugün Emmanuel Macron ile Elysee Sarayı'nda bir araya gelecek olan Barzani'nin ikili ilişkiler, Irak'taki son durum, korona virüs salgını ve koalisyon güçlerinin terör örgütü DEAŞ ile mücadelesi konularının ele alması bekleniyor. İki liderin görüşmenin ardından basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

IKBY Başkanına, Macron'un Cumhurbaşkanı olarak göreve başlamasının ardından Fransa'ya gerçekleştirdiği 3. ziyarette Yardımcısı Kubat Talabani de eşlik ediyor.

Geçen yılın Eylül ayında Irak'ı ziyaret eden Fransa Cumhurbaşkanı Macron, IKBY Başkanı Barzani ile görüşmüştü. - ERBİL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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