IKBY Başkanı Barzani İsrailliler ile Filistinliler arasındaki "şiddetten" endişe duyduklarını söyledi
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IKBY Başkanı Barzani İsrailliler ile Filistinliler arasındaki "şiddetten" endişe duyduklarını söyledi

IKBY Başkanı Barzani İsrailliler ile Filistinliler arasındaki 'şiddetten' endişe duyduklarını söyledi
Anadolu Ajansı / Bekir Aydoğan - Haberler | Güncel

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, İsrailliler ve Filistinliler arasındaki "şiddetten" endişeli olduklarını belirterek, "sükunet ve barışçıl çözüm" çağrısında bulundu.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, İsrailliler ve Filistinliler arasındaki "şiddetten" endişeli olduklarını belirterek, "sükunet ve barışçıl çözüm" çağrısında bulundu.

IKBY Başkanı Barzani, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, bölgedeki gerilimi değerlendirdi.

Barzani, "Son zamanlarda İsrailliler ile Filistinliler arasında çocuklar da dahil olmak üzere sivillerin hayatına mal olan ve kutsal yerleri hedef alan şiddetten çok endişe duyuyoruz." paylaşımını yaptı.

Neçirvan Barzani, huzursuzluğun sona ermesi için sükunet ve barışçıl çözüm çağrısında bulunduklarını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Aydoğan

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