IKBY Başkanı Barzani: "İran en zor zamanlarda yanımızda yer aldı"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

IKBY Başkanı Barzani: "İran en zor zamanlarda yanımızda yer aldı"

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, İran'ın, en zor zamanlarda ve tüm süreçlerde yanlarında yer aldığını belirterek, Tahran yönetimi ile ilişkilerin ortak çıkar prensibine dayalı şekilde geliştirilmesi gerektiğini söyledi.

IKBY Başkanı Barzani:
19.07.2020 22:13 | Son Güncelleme: 19.07.2020 22:13

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, İran'ın, en zor zamanlarda ve tüm süreçlerde yanlarında yer aldığını belirterek, Tahran yönetimi ile ilişkilerin ortak çıkar prensibine dayalı şekilde geliştirilmesi gerektiğini söyledi.

Erbil'deki konutunda, halihazırda Irak'ta temaslarda bulunan İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile beraberindeki heyeti kabul eden Barzani, görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Zarif ile, İran'ın bölgesel dengeler üzerindeki önemli etkisi, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) özellikle ekonomi alanındaki yansımaları ve bölgesel başta olmak üzere son zamanlarda meydana gelen gelişmelerle ikili ilişkileri ele aldıklarını ifade eden Barzani, İran'ın, en zor zamanlarda bile kendilerini terk etmediğini dile getirdi.

Neçirvan Barzani, "İran İslam Cumhuriyeti, bir dost ve komşu ülke olarak tüm süreçlerde, en zor zamanlarda ve aşamalarda yanımızda yer aldı. Şu an için gerekli olan; dost ve komşu ülkeler olarak İran, Irak ve Irak Kürdistan Bölgesi arasında ortak çıkara dayalı, saygı prensibi temelinde ilişkilerin geliştirilmesidir." dedi.

Başkan Barzani, IKBY olarak İran ile ticari, ekonomik, kültürel ve toplumsal çok iyi ilişkilere sahip olduklarını ve bu ilişkilerin her zaman geliştirilmesini temenni ettiklerini belirtti.

İran Dışişleri Bakanı Zarif ise bölgenin tüm etnik ve dini unsurlarının yer aldığı yeni Irak'ın gerçekliğinin kabul görmesinden oldukça memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Kovid-19 salgınına rağmen Irak ve özellikle IKBY ile olan ticari ilişkilerinde herhangi bir aksama veya duraksamanın yaşanmadığına işaret eden Zarif, İran'ın her zaman sınır kapılarını açık tutacağının, gerek Irak gerek IKBY ile daha güçlü ilişkiler kurmayı arzuladıklarının altını çizdi.

Irak'taki resmi ziyareti kapsamında bugün başkent Bağdat'a gelen Zarif, önce Iraklı mevkidaşı Fuad Hüseyin, ardından Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi ve Irak Meclisi Başkanı Muhammed el-Halbusi ile bir araya gelmişti.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Sahte sandığı 50 TL'lik banknotun hatalı basım olduğunu öğrenen kadın tekliflere açık Güncel
Sahte sandığı 50 TL'lik banknotun hatalı basım olduğunu öğrenen kadın tekliflere açık
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 3 günde en çok ve en az vakanın görüldüğü illeri paylaştı Güncel
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 3 günde en çok ve en az vakanın görüldüğü illeri paylaştı
Şampiyonluk maçında penaltı kaçtı! Yıldız isim fırsatı değerlendiremedi Spor
Şampiyonluk maçında penaltı kaçtı! Yıldız isim fırsatı değerlendiremedi
Bakan Varank'tan yerli otomobil ile ilgili açıklama: Fiyatı rekabetçi olacak Ekonomi
Bakan Varank'tan yerli otomobil ile ilgili açıklama: Fiyatı rekabetçi olacak
Merve Boluğur cesur mayosuyla dikkatleri üzerine çekti Magazin
Merve Boluğur cesur mayosuyla dikkatleri üzerine çekti
Bursaspor'un yıldızı Kadir Buğra Acar, genç yaşta hayatını kaybetti Spor
Bursaspor'un yıldızı Kadir Buğra Acar, genç yaşta hayatını kaybetti
İçişleri Bakanlığı, Twitter'da Mehmet Metiner hakkında paylaşım yapan hesabın Bakan Soylu'nun oğluna ait olmadığını açıkladı
İçişleri Bakanlığı, Twitter'da Mehmet Metiner hakkında paylaşım yapan hesabın Bakan Soylu'nun oğluna ait olmadığını açıkladı
Sezonun son derbisi başladı! Canlı anlatım
Sezonun son derbisi başladı! Canlı anlatım
6'ncı kattan düşen doktorun feci ölümü! Yakınları sinir krizi geçirdi
6'ncı kattan düşen doktorun feci ölümü! Yakınları sinir krizi geçirdi
Meteoroloji'den 13 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji'den 13 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı
Yunan tarihçiden Ayasofya kararı sonrası dikkat çeken Türkiye itirafı: Bizans İmparatorluğu ikinci kez çöktü
Yunan tarihçiden Ayasofya kararı sonrası dikkat çeken Türkiye itirafı: Bizans İmparatorluğu ikinci kez çöktü
Mısır, Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine tepki gösterdi
Mısır, Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine tepki gösterdi
Şeyma Subaşı, Elle Türkiye dergisinin yaz sayısının kapak fotoğrafı için poz verdi
Şeyma Subaşı, Elle Türkiye dergisinin yaz sayısının kapak fotoğrafı için poz verdi
Yerli otomobil böyle üretilecek! Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Hayırlı olsun' deyip paylaştı
Yerli otomobil böyle üretilecek! Cumhurbaşkanı Erdoğan "Hayırlı olsun" deyip paylaştı
Barcelona, Alaves'i 5-0 yenerek La Liga'da sezonu galibiyetle tamamladı
Barcelona, Alaves'i 5-0 yenerek La Liga'da sezonu galibiyetle tamamladı
Erzurumlular, Süper Lig'e yükselmelerinin ardından şehirde kutlamalar yaptı
Erzurumlular, Süper Lig'e yükselmelerinin ardından şehirde kutlamalar yaptı
Türkiye'nin en büyük adasında toplu uğur böceği ölümleri tedirgin etti: 20 yıldır ilk kez böyle bir şeyle karşılaştım
Türkiye'nin en büyük adasında toplu uğur böceği ölümleri tedirgin etti: 20 yıldır ilk kez böyle bir şeyle karşılaştım
Sergen Yalçın'dan sözleşmesini fesheden Victor Ruiz'e tepki: Yanlış yaptı
Sergen Yalçın'dan sözleşmesini fesheden Victor Ruiz'e tepki: Yanlış yaptı
Televizyon dünyasında son yılların en büyük transferi! Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman'da oynayacak
Televizyon dünyasında son yılların en büyük transferi! Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman'da oynayacak
Kuyuda cansız bedenleri bulunan anne ve oğlunu tanıdıkları öldürmüş
Kuyuda cansız bedenleri bulunan anne ve oğlunu tanıdıkları öldürmüş
Bağcılar'da polisin şehit olduğu saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı
Bağcılar'da polisin şehit olduğu saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı
Ahmet Davutoğlu'ndan değiştirilmesi planlanan Siyasi Partiler Kanunu'yla ilgili sert sözler: Bütün Anadolu'yu ayağa kaldırırım
Ahmet Davutoğlu'ndan değiştirilmesi planlanan Siyasi Partiler Kanunu'yla ilgili sert sözler: Bütün Anadolu'yu ayağa kaldırırım
Metiner'den Soylu'ya yanıt: Kalbinizin tamire ihtiyacı var
Metiner'den Soylu'ya yanıt: Kalbinizin tamire ihtiyacı var
Ribery ve Benzema'nın ardından Real Madrid'li Luka Modric de Erzurumspor'u tebrik etti
Ribery ve Benzema'nın ardından Real Madrid'li Luka Modric de Erzurumspor'u tebrik etti
Ali Ağaoğlu'nun 6 milyon TL'lik aracını fareler kemirdi
Ali Ağaoğlu'nun 6 milyon TL'lik aracını fareler kemirdi
Ömer Bayram'dan, Fenerbahçe'nin teklifine yanıt: Teşekkür ederim ama Galatasaray'da kalacağım
Ömer Bayram'dan, Fenerbahçe'nin teklifine yanıt: Teşekkür ederim ama Galatasaray'da kalacağım
Ünlü isimlerin avukatı, sevgilisinden dünyaya gelen bebeği reddedip apar topar evlendi
Ünlü isimlerin avukatı, sevgilisinden dünyaya gelen bebeği reddedip apar topar evlendi
Çok Güzel Hareket Bunlar'ın eski oyuncusu Zeynep Koçak'ın değişimi görenleri şaşırtıyor
Çok Güzel Hareket Bunlar'ın eski oyuncusu Zeynep Koçak'ın değişimi görenleri şaşırtıyor
Doğum ihbarına giden ambulansın yanında durmasına sinirlenen şahıs kurşun yağdırdı
Doğum ihbarına giden ambulansın yanında durmasına sinirlenen şahıs kurşun yağdırdı
Son Dakika: Türkiye'de 19 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 16 can kaybı, 924 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 19 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 16 can kaybı, 924 yeni vaka tespit edildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Celal Adan Ömer Çelik Erkan Akçay Fatih Sultan Süleyman Soylu
Magazin Deniz Seki Cansu Tosun Serdar Ortaç Merve Boluğur
Spor Ali Koç Tamer Tuna Burak Yılmaz Sergen Yalçın Hikmet Karaman
Daha Fazla Kız Ateş Bakan Beşiktaş
Şu an buradasınız: IKBY Başkanı Barzani: "İran en zor zamanlarda yanımızda yer aldı" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.7.2020 22:16:28. #1.14#
title