IKBY Başkanı Barzani'den "göstericileri öldürenler yargılanmalı" açıklaması
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IKBY Başkanı Barzani'den "göstericileri öldürenler yargılanmalı" açıklaması

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, dün başkent Bağdat'ta göstericilere karşı saldırıları gerçekleştirenlerin yargılanması gerektiğini bildirdi.

07.12.2019 23:18 | Son Güncelleme: 07.12.2019 23:18
IKBY Başkanı Barzani'den

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, dün başkent 'ta göstericilere karşı saldırıları gerçekleştirenlerin yargılanması gerektiğini bildirdi.

IKBY Başkanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre Barzani, Bağdat'taki El-Hıllani Meydanı ve Sinek Köprüsü'nde göstericilere karşı işlenen saldırının hiçbir gerekçesinin olamayacağını kaydetti.

Barzani, olayda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dilerken, kim olursa olsun suçluluların Iraklı yetkililerce yakalanmaları ve yargılamaları gerektiğini vurguladı.

Kaynak: AA
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