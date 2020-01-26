IKBY Başkanı Barzani'den depremzedelere yardım açıklaması

26.01.2020 22:36 | Son Güncelleme: 26.01.2020 22:36

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, Elazığ depremi nedeniyle derin üzüntü duyduğunu ve depremzedelere her türlü yardıma hazır olduklarını bildirdi. Barzani, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye'de yaşanan deprem nedeniyle kayıpların yaşanmasından derin üzüntü duydum. Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara da acil şifalar diliyorum" ifadesini kullandı. Barzani, IKBY hükümeti, halkı ve yardım vakıflarının depremzedelere her türlü yardımı sunmaya hazır olduğunu belirtti.

Kaynak: AA