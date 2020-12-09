IKBY Başbakanı, Süleymaniye'deki şiddet olaylarında terör örgütü PKK mensuplarının bulunduğunu ima etti
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IKBY Başbakanı, Süleymaniye'deki şiddet olaylarında terör örgütü PKK mensuplarının bulunduğunu ima etti

09.12.2020 17:22 | Son Güncelleme: 09.12.2020 17:28

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, terör örgütü PKK'nın Musul'un Sincar ilçesinden çekilmediğini belirtti, ayrıca Süleymaniye'deki hükümet karşıtı gösterilerde de PKK mensuplarının yer aldığı imasında bulundu.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, terör örgütü PKK'nın Musul'un Sincar ilçesinden çekilmediğini belirtti, ayrıca Süleymaniye'deki hükümet karşıtı gösterilerde de PKK mensuplarının yer aldığı imasında bulundu.

Mesrur Barzani, IKBY Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası son birkaç gündür Süleymaniye'de, maaşların geç ödenmesi nedeniyle alevlenen gösteriler ve şiddet olayları hakkında açıklamalar yaptı.

IKBY'deki herkesin tüm yasal haklarının arkasında olduklarını, yasal ve medeni tüm gösterileri desteklerini söyleyen Barzani, "Halkımızın kendisini ifade etmesinde özgür olmasını istiyoruz. Maalesef halkın kötü bir durumda olduğunun farkındayız ve biz de bunun bir parçasıyız. Herkesin kendi taleplerini dile getirme hakkı da var. Ancak son birkaç gündür gösteriler suistimal edilip şiddete çevrildi." ifadelerini kullandı.

Gösterilerde şiddete başvuranların terör örgütü PKK mensubu olduğu imasında bulunan ancak örgütün ismini söylemeyen Barzani, "Göstericiler arasında Suriye vatandaşları ve Kürdistan Bölgesi'nin dışından gelenler var. Bir grup, göstericiler arasına sızarak eylemlerin yönünü değiştirdi ve parti ile kamu binalarına saldırdı. Bu hak ve maaşın talep edilmesi biçimi değildir." dedi.

"PKK, Sincar'dan çekilmedi"

Barzani, gazetecilerin Erbil ve Bağdat arasındaki Sincar Anlaşması'nı hatırlatması üzerine şunları söyledi:

"Sincar Anlaşması'nın uygulanmasını bekliyoruz ancak henüz uygulamaya konulmadı. PKK ve ona bağlı hiçbir güç Sincar'dan çekilmedi. Sadece birkaç saatliğine kıyafet değiştirip Sincar Dağı'na çekildiler ve tekrar geri döndüler. Aksine sayıları daha da arttı."

Mesrur Barzani, Süleymaniye vilayetinde siyasi parti ve devlet kurumlarına yönelik saldırıların arkasında IKBY'deki dengeleri altüst etme ve bölgeyi parçalama planı olduğu yorumunu yaptı.

Kürdistan Demokrat Partisinin Süleymaniye'nin Pencivin ilçesindeki binasına dün gerçekleştirilen saldırıda bir Peşmerge'nin hayatını kaybetmesi hakkında da konuşan Barzani, "Peşmerge kanas tüfeği ile vuruldu. Devlet ve parti kurumları silah zoru ile işgal edildi ve yakıldı. Bunlar gösterici değil." dedi.

Süleymaniye ve Halepçe'de memur maaşlarının gecikmesi nedeniyle IKBY hükümetinin protesto edildiği gösterilerde 7 Aralık'tan bu yana 7 kişi hayatını kaybetmiş, onlarca kişi yaralanmıştı.

IKBY Başbakanı, Süleymaniye'deki şiddet olaylarında terör örgütü PKK mensuplarının bulunduğunu ima etti
IKBY Başbakanı, Süleymaniye'deki şiddet olaylarında terör örgütü PKK mensuplarının bulunduğunu ima etti
IKBY Başbakanı, Süleymaniye'deki şiddet olaylarında terör örgütü PKK mensuplarının bulunduğunu ima etti
IKBY Başbakanı, Süleymaniye'deki şiddet olaylarında terör örgütü PKK mensuplarının bulunduğunu ima etti

Kaynak: Anadolu Ajansı

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