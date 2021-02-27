IKBY Başbakanı Barzani terör örgütü PKK nedeniyle 800 köyün yeniden inşa edilemediğini söyledi
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IKBY Başbakanı Barzani terör örgütü PKK nedeniyle 800 köyün yeniden inşa edilemediğini söyledi

27.02.2021 19:05 | Son Güncelleme: 27.02.2021 19:08
IKBY Başbakanı Barzani terör örgütü PKK nedeniyle 800 köyün yeniden inşa edilemediğini söyledi

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, terör örgütü PKK nedeniyle 800 köyün yeniden inşa edilemediğini belirterek, bölgede PKK'nın varlığına müsamaha göstermeyeceklerini vurguladı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, terör örgütü PKK nedeniyle 800 köyün yeniden inşa edilemediğini belirterek, bölgede PKK'nın varlığına müsamaha göstermeyeceklerini vurguladı.

Mesrur Barzani, Fransa'da yayın yapan France 24 kanalına gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"PKK maalesef IKBY yetkililerinin iyi niyetinden yararlandı." diyen Barzani, terör örgütünün bölgede dağları, hatta yerleşim alanlarını işgal ettiğini ve bu nedenle 800 köyün yeniden inşa edilemediğini dile getirdi.

Barzani, "Bazen çiftçilerin topraklarına erişimi engelleniyor. Çoğu zaman köylerden sınır dışı bile ediliyorlar. Bu yüzden bu durumun tırmanmamasını umuyoruz. Umuyoruz ki, PKK bu bölgedeki askeri varlığının kimseye hizmet etmeyeceğini anlayacaktır. Buna kesinlikle müsamaha göstermeyeceğiz." diye konuştu.

Komşu ülkelerin güvenliğinin herhangi bir şekilde istikrarsızlaştırılmasını desteklemediklerini kaydeden Barzani, şunları söyledi:

"Kesinlikle ülkemizin egemenliğini destekliyoruz. Hiç kimse herhangi bir ordunun varlığını istemez ancak Türk kuvvetlerinin müdahalesi için hiçbir gerekçe olmamalı, ki şu anda PKK onlara bu gerekçeyi veriyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Aydoğan

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