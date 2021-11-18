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IKBY Başbakanı Barzani, Polonya Başbakanı Morawiecki ile göçmenlerin durumunu konuştu

AA / Bekir Aydoğan - Haberler | Güncel
IKBY Başbakanı Barzani, Polonya Başbakanı Morawiecki ile göçmenlerin durumunu konuştu

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki ile telefonda Polanya-Belarus sınırındaki durumu ele aldı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ( Ikby ) Başbakanı Mesrur Barzani, Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki ile telefonda Polanya- Belarus sınırındaki durumu ele aldı.

IKBY Başbakanlığından yapılan açıklamaya göre, Barzani ile Morawiecki bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşme sırasında iki tarafın da göçmenlerin organize insan kaçakçıları tarafından aldatıldığı konusunda hemfikir olduğu ve göçmenleri "organize suçun mağdurları" olarak nitelendirdiği kaydedildi.

Barzani-Morawiecki görüşmesinde ayrıca havalimanı ve sınırlarda alınan önlemlerin yanı sıra göçmenlerin evlerine gönüllü dönüşünü kolaylaştırmaya yönelik çabaların da ele alındığı belirtildi.

Polonya-Belarus sınırında gerginlik

Polonya-Belarus sınırında gerginlik

AA / Bekir Aydoğan - Son Dakika Haberleri

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