IKBY Başbakanı Barzani, Irak Başbakanı Kazımi'ye yönelik saldırıyı kınadı - Haberler
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IKBY Başbakanı Barzani, Irak Başbakanı Kazımi'ye yönelik saldırıyı kınadı

AA / Bekir Aydoğan - Haberler | Güncel
IKBY Başbakanı Barzani, Irak Başbakanı Kazımi'ye yönelik saldırıyı kınadı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'ye yönelik saldırıyı şiddetle kınadığını belirtti.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ( Ikby ) Başbakanı Mesrur Barzani, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'ye yönelik saldırıyı şiddetle kınadığını belirtti.

Barzani, olaya ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Kazımi'nin konutuna silahlı insansız hava aracıyla ( Siha ) düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınadığını aktaran Barzani, "Onun yanındayız ve ülke için demokrasi, hukukun üstünlüğünü ve istikrarı pekiştirme çabalarına desteğimizi yeniden teyit ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağından gece yapılan açıklamada, Kazımi'nin, Bağdat Yeşil Bölge'deki konutuna SİHA ile düzenlenen saldırıdan yara almadan kurtulduğu bildirilmişti.

AA / Bekir Aydoğan - Son Dakika Haberleri
Irak Başbakanı Kazımi konutuna düzenlenen hava saldırısından yara almadan kurtuldu

Irak Başbakanı Kazımi konutuna düzenlenen hava saldırısından yara almadan kurtuldu

 Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'nin evinin silahlı drone ile vurulduğu, Kazımi'nin olaydan yara almadan kurtulduğu bildirildi.

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'nin evinin silahlı drone ile vurulduğu, Kazımi'nin olaydan yara almadan kurtulduğu bildirildi.

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