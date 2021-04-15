IKBY Başbakanı Barzani, Erbil Havaalanı ve Başika üssüne yapılan saldırıları kınadı
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IKBY Başbakanı Barzani, Erbil Havaalanı ve Başika üssüne yapılan saldırıları kınadı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
IKBY Başbakanı Barzani, Erbil Havaalanı ve Başika üssüne yapılan saldırıları kınadı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, Erbil Uluslararası Havalimanı ile Başika'daki Türk üssüne yapılan roketli saldırıları kınadı.

Başika'daki Türk askeri üssüne saldırı! Şehidimiz var
Başika'daki Türk askeri üssüne saldırı! Şehidimiz var

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, Erbil Uluslararası Havalimanı ile Başika'daki Türk üssüne yapılan roketli saldırıları kınadı.

IKBY Başbakanı Mesrur Barzani yaptığı açıklamada, Erbil Uluslararası Havalimanı ile Musul vilayetine bağlı Başika (Gedu) üs bölgesindeki Türkiye askeri üssünü hedef alan saldırıları kınayarak, "Bu gibi saldırıların amacı iç güvenliğimizi ve koalisyon güçleriyle işbirliğimizi baltalamaktır" ifadelerini kullandı.

Resmi Irak güvenlik güçleri bünyesinde faaliyet göstermeyen silahlı grupların IKBY sınırlarından derhal çekilmesi gerektiğini söyleyen Barzani, önümüzdeki günlerde Iraklı ve uluslararası ortaklarıyla bunu görüşeceğini söyledi. Yasa dışı silahlı gruplardan hesap sorulması için Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi ve Meclis Başkanı Muhammed Halbusi ile telefon görüşmesi yaptığını belirten Barzani, "IKBY halkına söz konusu saldırının arkasındaki terör gruplarından hesap sorulacağını vurgulamak istiyorum" şeklinde konuştu.

Kuzey Irak'taki Başika üs bölgesine dün gece gerçekleştirilen roketli saldırıda, 58. Topçu Tugay Komutanlığında görevli 27 yaşındaki Topçu Uzman Çavuş Hacı Halil Kızılay şehit oldu. - ERBİL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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