IKBY Başbakanı Barzani'den PKK'nın Peşmerge saldırısına karşı "tek ses" olma çağrısı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, terör örgütü PKK'nın Duhok'ta Peşmerge güçlerine düzenlediği saldırıyı şiddetle kınayarak, siyasi partileri saldırı karşısında tek ses olmaya çağırdı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, terör örgütü PKK'nın Duhok'ta Peşmerge güçlerine düzenlediği saldırıyı şiddetle kınayarak, siyasi partileri saldırı karşısında tek ses olmaya çağırdı.

Barzani, Twitter hesabından konuya dair açıklamada bulundu.

Açıklamada, PKK'nın Peşmerge güçlerine saldırısını şiddetle kınadığını belirten Barzani, IKBY Meclisi ve siyasi partilere bu saldırıya karşı tek ses olma çağrısı yaptı.

IKBY Peşmerge Bakanlığından yapılan açıklamada, PKK'nın Duhok'un Amedi ilçesinde Peşmerge güçlerine pusu kurduğu bildirilmişti.

Açıklamada, saldırı sonucu 5 Peşmerge'nin öldüğü, 4 Peşmerge'nin yaralandığı aktarılmıştı.

Yaralıların hastanede tedavi altına alındığı belirtilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Aydoğan