IKBY Başbakan Yardımcısı Talabani, Süleymaniye'de HDP heyeti ile görüştü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

IKBY Başbakan Yardımcısı Talabani, Süleymaniye'de HDP heyeti ile görüştü

AA - Haberler | Güncel
IKBY Başbakan Yardımcısı Talabani, Süleymaniye'de HDP heyeti ile görüştü

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakan Yardımcısı Kubat Talabani, Irak'ın Süleymaniye kentinde HDP heyeti ile bir araya geldi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ( Ikby ) Başbakan Yardımcısı Kubat Talabani, Irak'ın Süleymaniye kentinde HDP heyeti ile bir araya geldi.

Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin (KYB) resmi internet sitesi Pukmedia'da yayınlanan habere göre, IKBY Başbakan Yardımcısı Talabani, aralarında HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş'ın da bulunduğu HDP heyetiyle görüştü.

Görüşmede, Irak ve bölgedeki siyasi gelişmeler, yaklaşan Irak seçimleri ve KYB'nin Kürt partilerle ilişkilerinin ele alındığı kaydedildi.

HDP'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda ise heyetin Goran (Değişim) Hareketi lideri Ömer Seyit Ali ile de görüştüğü ve KYB'nin kurucusu Celal Talabani'nin kabrini ziyaret ettiği belirtildi.

AA - Son Dakika Haberleri
MİT'in Irak'ın kuzeyinde düzenlediği operasyonlarda 2 terörist etkisiz hale getirildi

MİT'in Irak'ın kuzeyinde düzenlediği operasyonlarda 2 terörist etkisiz hale getirildi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Abdülhamit Gül Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Tarkan Bülent Ersoy Gülben Ergen Amelia Hamlin
Spor Muslera Balotelli Salih Uçan Şenol Güneş Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Stefan Kuntz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: IKBY Başbakan Yardımcısı Talabani, Süleymaniye'de HDP heyeti ile görüştü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.09.2021 19:37:57. #1.11#