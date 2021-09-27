IKBY Başbakan Yardımcısı Talabani, Süleymaniye'de HDP heyeti ile görüştü

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ( Ikby ) Başbakan Yardımcısı Kubat Talabani, Irak'ın Süleymaniye kentinde HDP heyeti ile bir araya geldi.

Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin (KYB) resmi internet sitesi Pukmedia'da yayınlanan habere göre, IKBY Başbakan Yardımcısı Talabani, aralarında HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş'ın da bulunduğu HDP heyetiyle görüştü.

Görüşmede, Irak ve bölgedeki siyasi gelişmeler, yaklaşan Irak seçimleri ve KYB'nin Kürt partilerle ilişkilerinin ele alındığı kaydedildi.

HDP'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda ise heyetin Goran (Değişim) Hareketi lideri Ömer Seyit Ali ile de görüştüğü ve KYB'nin kurucusu Celal Talabani'nin kabrini ziyaret ettiği belirtildi.

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AA - Son Dakika Haberleri