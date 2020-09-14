IKBY Başbakan Yardımcısı Talabani'den "Peşmerge'nin yeniden Kerkük'te konuşlandırılacağı" iddiası :...
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IKBY Başbakan Yardımcısı Talabani'den "Peşmerge'nin yeniden Kerkük'te konuşlandırılacağı" iddiası :...

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakan Yardımcısı Kubat Talabani, Türkmen ve Arapların karşı çıktığı Peşmerge güçlerinin Kerkük'te yeniden konuşlandırılması konusunda Erbil ile Bağdat'ın uygun yöntem üzerinde çalıştığını iddia etti.

IKBY Başbakan Yardımcısı Talabani'den
14.09.2020 23:29 | Son Güncelleme: 14.09.2020 23:32

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakan Yardımcısı Kubat Talabani, Türkmen ve Arapların karşı çıktığı Peşmerge güçlerinin Kerkük'te yeniden konuşlandırılması konusunda Erbil ile Bağdat'ın uygun yöntem üzerinde çalıştığını iddia etti.

IKBY hükümetinin sitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre Talabani, ABD'nin Bağdat Büyükelçisi Matthew Tueller ile Erbil'deki konutunda yaptığı görüşmede, IKBY ile Irak merkezi hükümeti arasında farklı konular üzerinde devam eden müzakereleri ele aldı.

Açıklamada, IKBY adına Irak merkezi hükümeti ile müzakereleri yürüten Kürt heyetin başkanı konumundaki Talabani'nin, Tueller ile görüşmede katedilen aşamayla Kerkük ve diğer tartışmalı bölgelerin durumunu konuştuğu kaydedildi.

Talabani'nin, Peşmerge güçlerinin özellikle K1 Askeri Üssü olmak üzere Kerkük'te yeniden konuşlandırılması konusunda IKBY'nin tutumuna vurgu yaptığı, bu konuyu Bağdat'taki yetkililerle görüşmelerde de gündeme getirdiklerini belirttiği aktarıldı.

Talabani'nin ayrıca, şu aşamada Bağdat ve Erbil'in Peşmerge'nin yeniden konuşlanmasını sağlayacak uygun yöntem ve mekanizmanın altyapısı üzerinde çalıştığını öne sürdüğü ifade edildi.

Irak merkezi hükümeti tarafından ise Peşmerge'nin Kerkük'e yeniden konuşlanması konusunda herhangi bir açıklama gelmedi.

Kerkük'teki Türkmen ve Araplar, vilayetin sosyal ve toplumsal istikrarına zarar gelecek gerekçesiyle Peşmerge'nin dönmesine karşı çıkıyor.

Peşmerge güçleri, terör örgütü DEAŞ'ın Haziran 2014'te ilerleyişi karşısında Irak ordusunun çekilmesinin ardından Kerkük ve çevresinde 3 yıldan uzun süre kontrolü elinde tutmuştu.

???Bağdat merkezi yönetimine bağlı güçler, 16 Ekim 2017'de kente girerek, Peşmerge güçlerinin hakimiyetine son vermişti.

Bağdat yönetimi, başta Kerkük olmak üzere tüm tartışmalı bölgelerdeki askeri ve idari yapıları kontrol altına almıştı.

Kaynak: AA

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