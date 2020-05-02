IKBY, Bağdat'ın kestiği memur maaşlarını ödeyecek
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IKBY, Bağdat'ın kestiği memur maaşlarını ödeyecek

IKBY, Bağdat'ın kestiği memur maaşlarını ödeyecek
02.05.2020 20:50 | Son Güncelleme: 02.05.2020 20:50

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) hükümeti, bütçelerinin Irak merkezi hükümeti tarafından kesilmesinin ardından memur maaşlarının kendi mali imkanları kapsamında ödenmesi kararı aldı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) hükümeti, bütçelerinin Irak merkezi hükümeti tarafından kesilmesinin ardından memur maaşlarının kendi mali imkanları kapsamında ödenmesi kararı aldı.

Hükümetin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani, merkezi hükümetin bütçe ve memur maaşlarının kesilmesi kararını görüşmek üzere 30 Nisan'da Bağdat'ta temaslarda bulunan Başbakan Yardımcısı Kubat Talabani ve beraberindeki heyetle Erbil'de bir araya geldi.

Barzani, bölgenin mali durumunun ele alındığı toplantıda, hükümetin elindeki mevcut mali imkanlar çerçevesinde memur maaşlarının ödenmesi kararı verdiklerini söyledi.

Süleymaniye İl Meclisindeki siyasi partilerin "vilayetin idari olarak özerkleşmesi" talebine de değinen Barzani, idari olarak özerkleşme meselesinin kabinenin programında yer aldığını ancak IKYB'yi bölecek iki idarenin ortaya çıkmasına yönelik her türlü girişimlere karşı olduklarını belirtti.

Talabani de bütçe meselesi için Bağdat ile 2'nci tur görüşmenin haftaya yeniden başlayacağını ifade etti.

Bağdat'ın Erbil'in bütçesini kesmesi

Bağdat yönetimi, IKBY'nin, Mayıs 2014'te Irak merkezi hükümetinden bağımsız şekilde petrol ihraç etme kararına tepki olarak Erbil'in anayasal hakkı olan yüzde 17'lik bütçe ile memur maaşlarını göndermemeye başlamıştı.

Dönemin Irak Başbakanı Nuri el-Maliki ile başlayan kriz, terör örgütü DEAŞ'ın ortaya çıkması, Kerkük'te Peşmerge'nin çekilmesi, IKBY'deki havalimanlarına yurt dışı yasağının uygulanmasıyla tam bir kördüğüm haline gelmişti.

Dönemin Başbakanı Haydar el-İbadi, Mart 2018'de yeniden düzenli şekilde IKBY'deki memurların maaşlarını ödemeye başlamıştı.

Abdulmehdi ile yeni anlaşma

İbadi'den sonra Şii siyasetçi Adil Abdulmehdi'nin Ekim 2018'de başbakanlık görevine gelmesiyle krizin çözümü için bir anlaşma yapılmıştı.

Bağdat ile Erbil arasında 25 Kasım 2019'da yapılan anlaşmaya göre, IKBY'nin, Ocak 2020'den itibaren ihraç ettiği günlük 250 bin varil petrolün gelirini Bağdat'a teslim etmesi gerekiyordu ancak Irak Bakanlar Kurulu Genel Sekreteri Hamid el-Gızzi tarafından 21 Nisan'da imzalanan resmi yazıya göre, IKBY, aylık petrol ihracatından elde ettiği gelirleri Irak Devlet Petrol Pazarlama Şirketi'ne (SOMO) ödemedi.

Bu durum nedeniyle merkezi hükümet, Maliye Bakanlığından IKBY'ye ayrılan memur maaşlarını da içeren aylık bütçenin kesilmesi talebinde bulundu.

IKBY tüm petrol gelirini teslim etmeye hazır

Bağdat yönetiminin bütçe kesintisine yönelik kararının ardından, IKBY Planlama Bakanı Dara Reşid, 27 Nisan'da yaptığı açıklamada, Irak merkezi hükümetinin bütçe ve memur maaşlarını göndermesi halinde bölgenin tüm petrol gelirini Bağdat'a teslim etmeye hazır olduklarını bildirmişti.

IKBY Başbakanı Mesrur Barzani de 28 Nisan'da yaptığı açıklamada, 250 bin varil ham petrol gelirinin Bağdat'ta teslim edilmesi karşılığında aylık 900 milyon dolarlık bir bütçenin ödenmesi hükmünü veren anlaşmaya Irak merkezi hükümetinin bağlı kalmadığını ileri sürmüştü.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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