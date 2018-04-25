İkb Grubu İzmir Zirvesine Hazır

BAHATTİN GÖNÜLTAŞ - İslam Kalkınma Bankası Grubu (İKB) Başkanı Bandar Hajjar, yarın İzmir'de başlayacak İhracatçı ve Yatırımcı Zirvesi'nde 300'den fazla girişimci ve yatırımcıyı bir araya getireceklerini belirterek, "Zirve, İKB Grubunun 10 yıllık hedefi olan İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) içindeki ticaretin 2025 yılına kadar yüzde 25 artırılmasına katkı sağlayacak." dedi.

Hajjar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İzmir'de 2 gün sürecek etkinlikte iş insanlarıyla bir araya gelerek, Türk yatırımcıların önündeki engelleri ve fırsatları değerlendireceklerini söyledi.

Söz konusu zirve için İzmir'de bulunmaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden Hajjar, "İzmir'de yarın başlayacak zirveyle 300'den fazla girişimci ve yatırımcıyı bir araya getireceğiz. Zirve, İKB Grubunun 10 yıllık hedefi olan İTT içindeki ticaretin 2025 yılına kadar yüzde 25 artırılmasına katkı sağlayacak. Aynı zamanda üye ülkeler arasında yatırımların çoğaltılmasına imkan vererek, tecrübe paylaşımını destekleyecek. Bu vesileyle üye ülkeler Türkiye'nin uzmanlığından faydalanacak ve buralarda başarı hikayeleri artacak." diye konuştu.

İKB Grubunun iştiraki Uluslararası İslam Ticaret Finans Kurumunun (ITFC) Türkiye'nin ihracatçı KOBİ'lerini kısa vadeli finansman sağlayarak ticaret hacimlerini artırmaları için desteklediğini dile getiren Hajjar, bunun İKB Grubundaki iyi bir sinerji örneği olduğunu belirtti.

Hajjar, İKB Grubunun daha uzun finansman yoluyla da ihracat kapasitesinin artırılmasına dönük destek sağladığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"İslam Ülkeleri Arasında Yatırım ve İhracat Kredi Sigortası Kuruluşu (ICIEC) Türk ihracatçılarının politik risk sigortası yoluyla küresel pazarlara erişimini kolaylaştırıyor. İKB Grubunun Türk Eximbank ile iş birliği hacmi 2,7 milyar dolar seviyesine ulaştı. İzmir'deki zirvede de Türkiye'nin küresel değer zincirlerine entegrasyonunu, tüm sektörlerdeki yatırımlarda görülen büyük finansman boşlukları gibi konuları masaya yatıracağız."