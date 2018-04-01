İkb Genel Kurulu Tunus'ta Toplandı

İslam Kalkınma Bankası (İKB) 43. Genel Kurulu toplantıları Tunus'ta başladı.

Başkent Tunus'ta Genel Kurul dolayısıyla düzenlenen "Gençliğin İstihdamı ve Girişimcilik" konulu toplantıda konuşan İslam Kalkınma Bankası Başkan Danışmanı Hayat Sindi, toplantıya ev sahipliği yapan Tunus halkına ve hükümetine teşekkür etti.

Sindi, bilimin, biyoteknoloji ve nanoteknoloji gibi alanlarla insan hayatına daha çok etki etmeye başladığını ancak kadınların bilim dünyasındaki temsilinin düşük kaldığını söyledi. Nobel Ödülü alan 536 bilim insanından sadece 17'sinin kadın olduğuna işaret eden Sindi, hayatını bilimsel çalışmalara adamış birçok kadının yeterince tanınmadığını kaydetti.

Yerel sorunların çözümüne yönelik mikro bilimsel projelerin önemine değinen Sindi, "Kalkınma sıkıntısı çeken ülkelerde bilimsel kapasitenin artırılması çok önem arz etmektedir. Bu kapasitenin artırılması ülkelerin sürdürülebilir büyümesine büyük katkı yapacaktır. Bölgesel ve uluslararası destek, kalkınma sıkıntısı çeken ülkelerdeki bilimsel kapasitesinin artırılması için şarttır." ifadesini kullandı.

Sindi, gençlerin yönlendirilmeye ihtiyaç duyduklarını belirterek, "Gençlerimize başarısızlık korkusunu değil cesareti, öğrenmeyi, iş yapmayı ve işlerini sürdüme isteğini aşılamalıyız." dedi.

Tunus Mesleki Eğitim ve Girişimcilik Devlet Sekreteri Seyde Venissi, girişimcilik öncesi eğitimin önemine dikkati çekerek, "Düzgün girişimciliğe uygun ekosistem gençlere hayal satmamalı bilakis içeriğinde iyi bir yol göstericilik ve finansal program içermeli." şeklinde konuştu.

Massachusetts Institute of Technology Bölgesel Girişimciliği Artırma Programı Yönetici Başkanı Sarah Jane Maxted, "Değişimi sürdürmek ve girişimin sesi olması için gençlerin desteğine ihtiyaç duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Girişimcilik Geliştirme Bölgesel Uzmanı Ranya Bihazi, gençlere ve kadınlara yeni girişimcilik fikirlerini hayata geçirmeleri için destek olunmasının öneminin altını çizdi.

İKB Mikrofinans Uzmanı Syed Hassan Alsagoff, bankanın yüzde 50'den fazla portföyünün gençleri hedeflediğini belirterek, "İslam Kalkınma Bankası, etkili iletişim ve gençlerin katılımına odaklanıyor." dedi.

"Yüksek katma değerli sektörlerin geliştirilmesi için ortaklık" konulu diğer toplantıda da rekabet açısından inovasyonun katkısına vurgu yapılarak, İslam ülkeleri arasında Ar-Ge ve inovasyon alanında iş birliğini geliştirecek mekanizmaların oluşturulmasının önemine değinildi.

İslam Kalkınma Bankası, 7 Aralık 1973'te, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu tamamı İslam Konferansı Örgütü'ne üye ülkeler tarafından kuruldu.

Faaliyetlerine 20 Ekim 1975'te başlayan banka, üye ülkeler ve Müslüman toplumların ekonomik kalkınmalarına ve sosyal gelişmelerine katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Bugüne kadar üye ülkelere toplam 128 milyar dolar finansman sağlayan banka, Türkiye'ye de 483 proje için 11,2 milyar dolar kullandırdı.

Ankara ve İstanbul'da 2014'te ofis açan banka, Türkiye'yi bölgesel bir merkez olarak kullanıyor.

Bankanın yıllık toplantısında, Afrika'da altyapı yatırımları, kadının ekonomik olarak güçlendirilmesi, sürdürülebilir ulaşım ve dijital teknolojiler, körlükle mücadele, oturumlarda tartışılacak diğer konu başlıkları arasında yer alıyor.