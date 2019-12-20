İkazlara rağmen çıktığı Selimiye'nin minberinden inmeyen şüpheli polis tarafından indirildi
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İkazlara rağmen çıktığı Selimiye'nin minberinden inmeyen şüpheli polis tarafından indirildi

Edirne'de çıktığı Selimiye Camisi minberinden uzun süre inmeyen kişi polis tarafından indirilip gözaltına alındı.

20.12.2019 12:08 | Son Güncelleme: 20.12.2019 12:08
İkazlara rağmen çıktığı Selimiye'nin minberinden inmeyen şüpheli polis tarafından indirildi

'de çıktığı minberinden uzun süre inmeyen kişi tarafından indirilip gözaltına alındı.

Selimiye Camisi güvenlik görevlileri, minbere çıkan O.T'yi (30) inmesi yönünde ikaz etti.

Şüphelinin uyarılara rağmen inmemesi üzerine durum polise bildirildi.

Polis ekipleri, güvenlik açısından cami cemaatini avluya çıkarttı.

Minberden polislerce indirilebilen O.T. gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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