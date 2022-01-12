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İkametten tüp çalan hırsızlar kısa sürede yakayı ele verdiler

İkametten tüp çalan hırsızlar kısa sürede yakayı ele verdiler
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'nın Manavgat İlçesi'nde ikametten tüp çalan hırsızlar kısa sürede yakalandı.

MANAVGAT, ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Manavgat İlçesi'nde ikametten tüp çalan hırsızlar kısa sürede yakalandı. Hırsızlık anları ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre; Bahçelievler Mahallesi 5001 sokakta bulunan adresten tüpgaz çalınması olayının ardından çalışma başlatan Manavgat Emniyet Müdürlüğü Şelale Polis Merkez Amirliği ekipleri, hırsızlık olayının şüphelilerini titiz bir çalışma sonucunda kısa sürede belirledi.

Güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelileri belirleyen Şelale Polis Merkez Amirliği ekipleri, O. A. ve H.İ.K. isimli şüphelileri ikametlerinde yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2 ayrı suçtan 7 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O. A. tutuklanarak Alanya Cezaevine teslim edilirken, H.İ.K. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Öte yandan hırsızlık anları ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. - ANTALYA

İkametten tüp çalan hırsızlar kısa sürede yakayı ele verdiler

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