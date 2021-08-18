İkametten tarihi eserler fışkırdı
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İkametten tarihi eserler fışkırdı

İkametten tarihi eserler fışkırdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığınca bir ikamete yapılan operasyonda çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığınca bir ikamete yapılan operasyonda çok sayıda tarihi eser ele geçirildi. Olayda tarihi eser kaçakçısı gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları çalışmalar neticesinde Adıyaman Merkez Bahçecik Mahallesi'nde ikamet eden B.K, isimli şahsın ikametine operasyon düzenledi. Tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilen şahsın evinde yapılan aramalarda, 1 adet tarihi yağdanlık ve mumluk, 1 adet tarihi fosil, 3 adet yaklaşık 7-8 santim uzunluğunda tarihi heykel, 1 adet tarihi bayan heykeli, 1 adet şamdanlık, 4 adet tarihi yüzük, 37 adet sikke, 1 adet tarihi vazo, 3 adet tarihi tabak, 2 adet tarihi eski zamana ait av tüfeği, 1 adet tarihi kama, 1 adet tarihi pergel, 1 adet tarihi hançer, 2 adet tarihi kılıç, 1 adet tarihi sini, 2 adet tarihi kalyon (biblo), 1 adet tarihi tokaç, 2 adet tarihi tepsi, 1 adet tarihi hayvan heykeli, 1 adet tarihi geyik desenli malzeme, 1 adet tarihi özelliği bulunan hayvan figürü, 3 adet tarihi bilgi ve belge özelliği bulunan kitap ele geçirildi. Ele geçirilen tarihi eserler muhafaza altına alınırken B.K., gözaltına alındı. Şahıs ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

İkametten tarihi eserler fışkırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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