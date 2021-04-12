İkametten hırsızlık yapan şahıs kamerada
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İkametten hırsızlık yapan şahıs kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
İkametten hırsızlık yapan şahıs kamerada

Gaziantep'te bir ikametten hırsızlık yapan şahıs güvenlik kameralarına yakalandı.

Gaziantep'te bir ikametten hırsızlık yapan şahıs güvenlik kameralarına yakalandı.

Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Sarıgüllük Mahallesi'nde bir ikamette binaya girerek malzeme çalan şahıs binanın güvenlik kamerasına yakalandı. Elinde çaldığı malzemelerle dolu poşetle çıkan E.B. ve E.K. isimli 2 şüpheli ile çalıntı malzemeleri satın alan H.Y. isimli şahıs kısa sürede polis ekipleri tarafından yakalandı. Ele geçirilen çalıntı malzemeler ise sahibine teslim edildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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