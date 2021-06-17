İkametten hırsızlık ve motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında

Gaziantep'in Nizip ilçesinde meydana gelen ikametten hırsızlık ve motosiklet hırsızlığı şüphelilileri yakalandı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde meydana gelen ikametten hırsızlık ve motosiklet hırsızlığı şüphelilileri yakalandı. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına da yansıyan şüpheliler, adli mercilerce tutuklandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ikametten hırsızlık ve motosiklet hırsızlığı olayları ile ilgili çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda 1 evden ve 1 motosiklet hırsızlığı olayını gerçekleştirdiği tespit edilen, çok sayıda suç kaydı bulunan M.P. ve T.U.A. isimli 2 şahıs yakalandı. Şüpheli şahısların hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı