150 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan kadın hırsız önce kameralara sonra polise yakalandı - Haberler
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150 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan kadın hırsız önce kameralara sonra polise yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

150 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan kadın hırsız önce kameralara sonra polise yakalandı Kayseri polisi 12 hırsızlık olayının şüphelilerini yakaladı Kayseri'de bir evden 150 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan kadın polis ekipleri tarafından yakalandı.

KAYSERİ (İHA) - 150 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan kadın hırsız önce kameralara sonra polise yakalandı

Kayseri polisi 12 hırsızlık olayının şüphelilerini yakaladı

KAYSERİ - Kayseri'de bir evden 150 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan kadın polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri 7 farklı hırsızlık olayına karışan M.K. (29), bir evden 150 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan kadın K.Ç. ve 5 farklı işyerinden hırsızlık yapan Y.A.'yı yakalamak için çalışma başlattı. Operasyon düzenleyen ekipleri, şüpheli 3 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Ayrıca, 150 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan K.Ç.'nin binaya girdiği anlarda, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.K. tutuklanırken, K.Ç. ve Y.A.'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

150 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan kadın hırsız önce kameralara sonra polise yakalandı

150 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan kadın hırsız önce kameralara sonra polise yakalandı

150 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan kadın hırsız önce kameralara sonra polise yakalandı

150 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan kadın hırsız önce kameralara sonra polise yakalandı

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