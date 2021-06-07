İkametteki çelik kasayı boşaltan 3 kadın şüpheli tutuklandı
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İkametteki çelik kasayı boşaltan 3 kadın şüpheli tutuklandı

İkametteki çelik kasayı boşaltan 3 kadın şüpheli tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Osmaniye'den Antalya'ya gelerek konargöçer bir şekilde yaşayan 'Osmaniye Grubu'na dahil 3 şahıs, Cumartesi günü Muratpaşa ilçesinde gerçekleşen hırsızlık olayının şüphelileri olarak çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Osmaniye'den Antalya'ya gelerek konargöçer bir şekilde yaşayan 'Osmaniye Grubu'na dahil 3 şahıs, Cumartesi günü Muratpaşa ilçesinde gerçekleşen hırsızlık olayının şüphelileri olarak çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Öte yandan, şüphelilerden birinin 4 ayrı hırsızlık suçundan da 22 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı tespit edildi.

5 Haziran Cumartesi günü saat 14.20 sıralarında Müşteki A.E'nin Muratpaşa ilçesinde bulunan ikametinin kilitli olmayan giriş kapısı kilit dilini düşürmek suretiyle eve girerek müştekiye ait gardrop içerisinde bulunan otel tipi çelik kasa ve kasa içerisinde bulunan 4 adet saat, 3 adet altın yüzük, 3 adet pasaport, 1 adet gümüş tespih, 1 adet antika maket araba, 1 adet antika bıçak ve 6 bin TL paranın çalındığı anlaşıldı. Konu ile ilgili yapılan araştırmalarda ve incelenen kamera görüntülerinden hırsızlık olayını Osmaniye grubu olarak adlandırılan ve Osmaniye'den Antalya'ya gelerek konargöçer şeklinde yaşayan şüpheliler N.T., A.T ve C.G. isimli şahısların gerçekleştirdiği tespit edildi. Her üç şüpheli şahıs Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler ve Motosikletli Yunus Timleri ile müşterek yapılan çalışmalar neticesi 6 Haziran Pazar günü yakalandı. Ayrıca şüpheli C.G isimli şahsın 4 ayrı hırsızlık suçundan 22 yıl 10 ay kesilmiş hapis cezası ile arandığı tespit edildi. Şüpheliler N.T., A.T ve C.G. isimli şahıslar 7 Haziran Pazartesi günü sevk edildikleri Mahkemece tutuklandı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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