İkamette kumar oynarken yakalandılar

Zonguldak'ta ikamette kumar oynadığı tespit edilen 5 kişiye ceza kesildi.

Zonguldak'ta ikamette kumar oynadığı tespit edilen 5 kişiye ceza kesildi.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak'ın Devrek ilçesi Eski Mahallede ikamette kumar oynandığı bilgisi üzerine ekipler harekete geçti. Olay yerine baskın yapan ekipler -M.Ç.(59), YE.(48), U. D(40), MT.(45), S.İ.,(50), İsimli şahısların yuvarlak masa etrafında zar atmak suretiyle para karşılığında kumar oynadıkları tespit edildi. Masada bulunan bin 500 Euro, 6 bin 500 TL ve oyun zararlarına el konuldu. Şahıslara 34.maddeden kişi başı bin 336TL toplamda 6 bin 680 TL idari yaptırım uygulandı. R.H(51) isimli şahsın kumarı organize ettiği ve M.D(64)isimli şahsın Yer ve imkan sağladığı tespit edilirken 2 şahıs hakkında adli tahkikata başlanıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı