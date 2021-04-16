İkametin balkonundan kafa üstü yere düştü...O anlar kamerada
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İkametin balkonundan kafa üstü yere düştü...O anlar kamerada

İhlas Haber Ajansı / HALİL ULUBEY - Haberler | 3. Sayfa

İkametin balkonundan kafa üstü yere düştü.

İkametin balkonundan kafa üstü yere düştü...O anlar kamerada

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta bir vatandaşın ikametinin balkonundan kafası üstü yere düşme anı güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Olay, Onikişubat İlçesi Hayrullah Mahallesi'ndeki bir ikamette yaşandı. İsmi öğrenilemeyen vatandaş, ikametin birinci katındaki balkonun demir korkuluklarında otururken, bir anda dengesini kaybederek kafasının üstüne asfalt zemine düştü. Vatandaşın yere düşmesinin ardından yakınları yanına inerek müdahale ederken, yaşanan tüm olay bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Bir müddet kendine gelemeyen vatandaş, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Ayağının kırık olduğu öğrenilen vatandaşın hastanedeki müdahalesinin ardından taburcu olduğu öğrenildi.

İkametin balkonundan kafa üstü yere düştü...O anlar kamerada
İkametin balkonundan kafa üstü yere düştü...O anlar kamerada
İkametin balkonundan kafa üstü yere düştü...O anlar kamerada
İkametin balkonundan kafa üstü yere düştü...O anlar kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL ULUBEY

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