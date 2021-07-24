Prize takılı halde unutulan ütü yangına neden oldu
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Prize takılı halde unutulan ütü yangına neden oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Prize takılı halde unutulan ütü yangına neden oldu Samsun'da prize takılı halde unutulan ütü, yangına neden oldu.

Prize takılı halde unutulan ütü yangına neden oldu

SAMSUN - Samsun'da prize takılı halde unutulan ütü, yangına neden oldu. İtfaiyenin olaya anında müdahale etmesiyle facianın eşiğinden dönüldü.

Yangın, İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi Karadeniz Caddesi üzerinde bulunan 7 katlı Eski Evler-1 Apartmanı'nın bodrum katında saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Görgü tanıklarının iddiasına göre, yabancı uyruklu şahısların ikamet ettiği evde prize takılı halde unutulan ütü nedeniyle yangın meydana geldi.

Yangının bir anda tüm evi sarmasıyla dumanlar yükselmeye başladı. Üst katta oturan apartman sakinleri yangın çıkan evde kimse olmadığını fark edince doğal gaz vanasını ve elektrik şalterini kapattılar. Olay yerine kısa sürede gelen Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, yanan evin içine ulaşabilmek için önce pencerelerde bulunan demir parmaklıkları kesti ardından da camı kırarak söndürme işlemine başladı.

Kontrol altına alınan ikamet yangını için daha sonra soğutma çalışması yapıldı. Yangın, üst katlara sıçramadan söndürülürken, evde bulunan eşyalar ise kullanılamaz hale geldi. Üniversite öğrencisi olduğu tahmin edilen yabancı uyruklu ev sahibi, yangın söndürüldükten hemen sonra geldiği evinde diğer eşyaların durumuna bakmadan direkt olarak yatak odasında bulunan ders kitaplarını güvenli bir yere taşıdı.

Yangını fark eder etmez itfaiyeye haber verdiklerini ifade eden mahalle ve apartman sakinleri, "Evden dumanlar çıktığını gördük. Hemen itfaiyeye haber verdik. İtfaiye ekipleri de önce demirleri kesti ardından camı kırarak içeri girdi. Ekipler yangının prize takılı halde unutulan ütü yüzünden çıktığını söylediler. Dumanı görünce hemen alt kata inip uyarmak istedik. Evde kimse olmadığını fark edince de elektrik şalterini ve doğal gaz vanasını kapattık. Sonra da itfaiye ekipleri durumu kontrol altına aldı. Büyük bir faciayı kıl payı atlattık" dediler.

Yangın maddi zararla atlatıldı.

Prize takılı halde unutulan ütü yangına neden oldu
Prize takılı halde unutulan ütü yangına neden oldu
Prize takılı halde unutulan ütü yangına neden oldu
Prize takılı halde unutulan ütü yangına neden oldu
Prize takılı halde unutulan ütü yangına neden oldu
Prize takılı halde unutulan ütü yangına neden oldu
Prize takılı halde unutulan ütü yangına neden oldu
Prize takılı halde unutulan ütü yangına neden oldu
Prize takılı halde unutulan ütü yangına neden oldu
Prize takılı halde unutulan ütü yangına neden oldu
Prize takılı halde unutulan ütü yangına neden oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Erdi Demür

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