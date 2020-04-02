İkamet yangınında 1 kişi hastanelik oldu
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Hatice Çarpar, Mehmet Yüksel, Adıyaman, 3. Sayfa

İkamet yangınında 1 kişi hastanelik oldu

Adıyaman'da, meydana gelen ikamet yangınında dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

02.04.2020 17:09 | Son Güncelleme: 02.04.2020 17:09
İkamet yangınında 1 kişi hastanelik oldu

Adıyaman'da, meydana gelen ikamet yangınında dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Karapınar Mahallesi Bağdere Caddesi üzerinde ikamet eden Mehmet Yüksel'e, ait evin odasında prizden kaynaklı yangın meydana geldi. Çıkan yangın kısa sürede bütün evi sararken o esnada içeride bulunan Hatice Yüksel, dumandan zehirlendi. Yakınları tarafından dışarıya çıkarılan Hatice Yüksel, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Söndürülen yangın sonrasında evde büyük çapta maddi hasarın meydana geldiği ve Mehmet Yüksel'in evde kiracı olarak kaldığı da öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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