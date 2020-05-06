İkamet yangını korkuttu
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İkamet yangını korkuttu

İkamet yangını korkuttu
06.05.2020 12:55 | Son Güncelleme: 06.05.2020 12:55

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bir evde çıkan yangın vatandaşları korkuttu.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bir evde çıkan yangın vatandaşları korkuttu.

Yangın, Gazi Mahallesi 1226 Nolu sokakta bulunan bir ikamette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Abdullah Varan'a ait evde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangını fark eden aile, itfaiye ekiplerini arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Meydana gelen olayda ikamette maddi hasar meydana geldi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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