İkamet yangını korkuttu

24.12.2019 10:41 | Son Güncelleme: 24.12.2019 10:46

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde meydana gelen ikamet yangını paniğe neden oldu.



Edinilen bilgilere göre, Turgut Özal Mahallesinde bulunan bir ikamette bilinmeyen nedenlerden dolayı yangın meydana geldi.



Çıkan yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yaşanılan olayda ölen yada yaralanan olmazken ikamette maddi hasar meydana geldi.



Konuyla alakalı soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA