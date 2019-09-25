İkamet bahçesinde yakalanan yılan doğaya bırakıldı

25.09.2019 09:39

Adıyaman'da, bir ikametin bahçesinde itfaiye ekiplerince yakalanan yılan doğaya bırakıldı.



Edinilen bilgilere göre, Siteler Mahallesi 8.Nolu Sağlık Ocağı yakınlarında bulunan bir ikametin bahçesinde yılan olduğunu fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Adıyaman Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda 1,5 metre uzunluğundaki yılan yakalanarak bir bidona konuldu.



Yılan daha sonra itfaiye ekipleri tarafından doğaya bırakıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA